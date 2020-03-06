「他們在利用新冠病毒！」 美智庫：中國網友試圖用假新聞影響台灣

總部位於加州帕洛阿托 (Palo Alto) 的智庫未來研究所 (Institute for the Future) 周五發布一份報告，顯示自2月23日起，有兩名網民在臉書社團中開始散播謠言， 稱台灣政府隱瞞了新冠病毒的真實確診數字。

不實信息

該假訊息的內容稱發貼文的用戶的父親是民進黨議員，並說他父親在與台北市議員王世堅聊天時，說台灣確診案例已超過500，病亡案例也超過200，而疫情重災區在台北與花蓮。 文中更指台灣政府不敢公布實情，怕引起民怨，所以通知幾家媒體造謠抹黑中國政府。 貼文者寫道：「我現在真的很憤怒，難道我們台灣人不配知道事情嗎?」

不久後，相同內容的假訊息開始在推特上由不同的賬號開始散播。 台灣事實查核中心也在2月26日針對該假訊息發文，表示王世堅說沒與任何人討論該訊息內容所稱的疫情情況，花蓮目前也尚未出現新冠病毒的確診個案，證實該訊息內容是有人刻意捏造。

除了該則假訊息外，臉書上還出現了其他與新冠病毒疫情相關的假訊息。 未來研究所團隊發現，這些假訊息傳播的方式與第一則假訊息十分相似。 其中一則訊息稱台灣行政院長蘇貞昌故意壓制口罩產量，透過哄抬價格來「發財」。 其他的假訊息則都是有用戶稱自己透過一些與政府有密切關系的熟人，得到一些與真實疫情相關的未公開訊息。

破綻明顯

然而，未來研究所的團隊發現，這些假訊息中存在一些明顯的破綻。 一些假訊息的內文出現簡體字，而其他的內容則是用了中國慣用的詞彙，而非台灣一般用的詞彙。 當這些假訊息被貼到臉書後，未來研究所發現推特與微博上出現其他用戶運用臉書上原始假訊息的截圖，然後在這些平台上繼續散播相同的假訊息。

其中，中國著名的網軍團體「帝吧」也運用了相同的臉書假訊息截圖，在微博上持續散播與台灣新冠疫情相關的假訊息。 微博上甚至出現用戶公開聲稱自己在臉書上散播抹黑台灣政府的假訊息，相同的「炫耀」貼文也重復出現在Youtube跟其他微博用戶的貼文中。 該文寫道：「我是不是太壞了，在fb上瘋狂造菜菜子的謠。 」

未來研究所報告的作者莫楠 (Nick Monaco) 總結說，這波源自中國的假訊息攻勢，應該不是由中國政府主導，而是民間自發性的行動。 由於目前各界對新冠病毒的了解有限，一般民眾也容易擔憂病毒的傳染力，再加上新冠疫情觸及到了健康與政治兩大領域，這些條件都讓新冠疫情成為適合散播假訊息的一個主題。

利用新冠病毒

他寫道：「不論這波假訊息背後的目的究竟為何，它突顯了我們對於外國勢力干預認知上的差距。 傳統來說，我們都認為外國勢力干預是某國政府所主導的，但實際上近年來越來越多跨國操縱的事件是由個人或是私人團隊所為。 這些情況對於政府制定法規來說是個挑戰。 」

但莫楠也向德國之聲表示，他覺得台灣在對付假訊息中，做得很好的一點是政府、私人部門與公民社會之間辨識假訊息相關話題的管道是暢通的，這使假訊息通常在還沒真正開始廣為流傳前，便會被標示為假訊息。 他說：「我認為這些優勢加在一起，便能有效防止假訊息在公共衛生危機的情境中，被廣為流傳。 」

莫楠還認為，雖然台灣已累積不少對抗假訊息的經驗，但政府與公民社會都必須了解假訊息不會因此停止； 同時，政府也得認知到透過從境外散播假訊息並非外國政府才會做的事，當局應適時審視相關的法規或平台是否足以對抗任何來自境外的假訊息攻勢。

他向德國之聲表示：「政府或公民社會都不該輕視假訊息發生的頻率。 他們必須認知到，任何一場危機都可能延伸出假訊息，所以他們必須時時提高警覺。 此外，他們也必須了解不是每波假訊息攻勢都會像上述的例子一樣鬆散。 中國政府擅長模糊地散播假訊息，所以台灣政府與公民社會都得透過提升媒體識讀能力與強化安全相關的規範，來提升自身對假訊息的抵抗力。 」

【 本文章由德國之聲授權提供】