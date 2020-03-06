影／澳洲衛生紙之亂 小報加印8頁「廁紙」供人應急

新冠肺炎疫情全球延燒，在多國引發衛生紙搶購，南半球的澳洲也無法倖免。一家向來以幽默頭條享譽全澳的小報5日特別增印8頁空白版面，供讀者充當廁紙，希望有助於緩解這波「衛生紙之亂」。

澳洲北領地達爾文（Darwin）的《北領地新聞》（NT News）編輯部在橫幅標題寫道：「用光衛生紙了嗎？《北領地新聞》關心您，我們印製八頁特別留白的內頁，還附上便利的切割線，供您急用。快索取限定版單層廁所用報紙頁，翻到第21頁。」

《北領地新聞》還在推特發布影片，強調「是的，我們真的印了！#衛生紙危機」。《北領地新聞》總編輯威廉斯（Matt Williams）告訴《澳洲衛報》（Guardian Australia），該報銷量良好、肯定不是「憋腳辦報」。「本報在全球都享有知名度，很清楚讀者所需。」他說：「北領地居民現在非常需要衛生紙，所以我們滿足他們的願望。」