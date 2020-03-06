哈利夫婦脫離王室倒數 履行最後官方行程

英國哈利王子及妻子梅根年初宣布3月底將卸下王室高階成員身分後，5日首次合體出席一場官式活動，這也是他們卸下王室身分前的最後行程之一。

路透報導，哈利王子與梅根5日出席在倫敦舉行的奮進基金獎（Endeavour Fund Awards）頒獎典禮。這個獎項專門表揚受傷或罹病軍人參加運動賽事或極限挑戰的成就。

3月底之後，倆人將不再以薩塞克斯公爵和公爵夫人名義執行王室公務，為了追求「進步的新角色」，未來他們將定居北美洲，不再接受納稅人資助而將自力謀生。

告別王室高階成員身分之前，哈利王子除了5日的活動外，6日也將出席英國賽車博物館的開幕典禮。下周，哈利及梅根將與其他王室成員共同出席在倫敦西敏寺舉行的英國國協日慶典。93歲的英國女王伊麗莎白二世、查理王儲及威廉王子都會參加。

王室消息人士證實，女王與哈利王子上周末在溫莎城堡見面，討論有關他的未來。英國小報報導，女王在這場「交心」的談話中表示，永遠歡迎哈利回到王室懷抱。

自從1月宣布將淡出王室以來，哈利王子與梅根幾乎都住在加拿大。哈利未來仍是王子，不過他們兩人同意不再使用「殿下」頭銜。