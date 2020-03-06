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親妹剛嗆南韓「低能愚蠢」 金正恩隔天慰問文在寅

世界日報 / 編譯中心╱綜合5日電
親妹剛嗆南韓「低能愚蠢」 金正恩隔天慰問文在寅 路透社
親妹剛嗆南韓「低能愚蠢」 金正恩隔天慰問文在寅 路透社

北韓2日進行今年首次飛彈試射，北韓領導人金正恩的胞妹金與正3日更痛罵青瓦台「低能愚蠢」。不過南北韓關係4日似乎又趨緩，金正恩致信南韓總統文在寅表達慰問之意，表示信任與友誼不會改變。

韓聯社報導，青瓦台國民溝通首席秘書尹道漢5日在記者會上表示，金正恩昨日發來親筆信，向正在抵抗新型冠狀病毒肺炎疫情的南韓人民表示慰問，還表示相信韓方定能戰勝疫情，希望南邊的同胞們保重身體。

金正恩在信中表示擔心文在寅的健康，很遺憾現在只能在精神上提供支持；金正恩還說會支援韓方戰勝疫情，對文在寅的友誼和信任不變。文在寅5日也以親筆信回覆金正恩，表達感謝。

在全球都在積極抗疫時刻，北韓2日卻向日本海發射兩枚短程飛彈，南韓隨即要求北韓停止試射。北韓勞動黨中央委員會第一副部長金與正則公開回嗆南韓「低能」、「雙重標準」。因為南韓向美國購買先進武器，並舉行聯合軍演，卻不許北韓從事軍事訓練。

死亡病例 增至43人

南韓5日下午宣布新增322例新冠肺炎確診，單日共新增467例，6日上午再增518例，國內累計6284例確診，43例死亡。新增病例大多仍來自疫情重災區大邱市，全國約60%確診和新天地大邱教會有關。

北韓 金正恩 南韓

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