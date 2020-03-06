威廉夫婦訪愛爾蘭笑稱「散播病毒」 網友痛罵愚蠢

英國威廉王子與妻子凱特4日前往愛爾蘭，展開為期三天訪問行程。威廉王子卻拿新冠肺炎開玩笑，說他們夫妻倆正在「散播」冠狀病毒，慘遭網友砲轟，不敢相信他竟會說出這番言論。

CNN報導，威廉4日在英國駐愛爾蘭大使於都柏林舉行的招待會上，與緊急服務工作人員會面時，發表上述言論。

威廉向一名國家急難救助服務機構資深急救護理人員調侃說：「我敢賭大家現在的反應都像是『我感染了新型冠狀病毒，我快死了』，而實際情況是『不，你只是咳嗽而已』。」

英國媒體報導，他也質疑媒體對疫情是否過度報導，威廉說：「新冠病毒現在似乎相當受人關注。是否有些受到媒體大肆渲染，你們怎麼看？」威廉在另一段活動影片則開玩笑說：「對了，劍橋公爵與公爵夫人正在散播冠狀病毒，抱歉。我們正密切關注此事，所以請告訴我們行程是否需要喊卡。」

威廉與凱特在愛爾蘭訪問之行的第一天，與數十人握手，卻在敏感時刻拿疫情開玩笑，引發不少網友痛批。有人說：「那有什麼好拿來說笑。看來他繼承了菲利普（查理王儲）的傲慢。」、「很難相信他真的那樣說…他很少脫稿演出和失控。」更有人痛罵此言論「愚蠢」。

根據英國衛生與社會服務部統計，英國已檢測1萬6659件樣本，85人確診。