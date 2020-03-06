杜拜統治者恐嚇前妻、綁架女兒 英國法院認證
美聯社報導，5日公開的法庭文件顯示，位於英國倫敦的法院裁定，杜拜統治者穆罕默德親王恐嚇已離異的妻子，並下令綁架自己的兩個成年女兒。
英格蘭與威爾斯最高等法院的法官麥克法蘭認為，現年70歲的穆罕默德親王「2018年年底起的行事態度，意圖恫嚇和脅迫」前妻、45歲的哈雅公主。
法官麥克法蘭也表示，穆罕默德親王「下令並主謀」綁架自己另一婚姻所生的兩名已成年女兒，迫使她們回杜拜的家：現年38歲的莎曼薩公主（Shamsa）2000年8月在劍橋的大街上被擄，過去近20年大部分時間被剝奪自由；35歲的法蒂法公主則在2002年和2018年兩度被綁，硬帶回杜拜。
法官於去年12月和今天1月針對哈雅公主和穆罕默德親王的兩名子女作出多項裁決，穆罕默德親王尋求不予公開，但法官5日駁回他的請求。
哈雅公主是已故約旦國王胡笙之女，2004年嫁給穆罕默德親王，成為他正式的第二任妻子。兩人育有12歲的女兒茱莉亞和8歲的兒子札耶德，後者是穆罕默德親王25名子女當中最年幼的一個。
2019年4月，哈雅帶者兩個年幼孩子逃離杜拜，表明畏懼穆罕默德親王的威脅與恫嚇。法官相信，這些威脅在哈雅搬到倫敦後仍舊持續，親王利用國家的力量「恐嚇、虐待和壓迫，完全無視法治」。
2019年5月，穆罕默德親王採取法律行動，希望兩個孩子返回杜拜，但哈雅想讓他們留在英國。
穆罕默德親王稍後撤回上述訴訟，但尋求法院不要對哈雅的指控做出事實判斷的裁定，未能成功。
法官發現，哈雅公主的威脅和綁架指控，符合民事舉證標準。
哈雅公主也稱 ，穆罕默德親王為當時才11歲的茱莉亞指婚，要她以後嫁給沙烏地阿拉伯王儲穆罕默德。法官說謠傳的證據不符合要求標準。
穆罕默德親王5日發表聲明：「身為政府首長，我無法參與法院事實發現的過程，導致了僅反映片面說法的事實判斷被公開。我要求媒體尊重我們小孩的隱私，不要打擾他們在英國的生活。」
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