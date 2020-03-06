嚴防肺炎疫情擴散 專家：情侶暫別接吻

經濟日報 / 編譯鍾詠翔／綜合外電
專家建議，情侶暫時別接吻。路透
專家建議，情侶暫時別接吻。路透

英格蘭國王亨利六世為遏止瘟疫擴散，曾在1439年下令禁止接吻。如今新冠肺炎疫情再起，在各國嚴防疫情蔓延之際，公衛專家也呼籲民眾避免透過身體接觸來表達情感。

新冠肺炎病毒在短短兩個月內，已擴散到幾十個國家，奪走全球3,000多條人命（統計至3月3日）。流行病專家表示，限制人們的肢體接觸，可能有助疫情蔓延。

流行病專家認為，美國民眾應對兄弟式擁抱（兩個男人之間的純友誼擁抱）、擊掌等舉動三思而後行，法國和義大利民眾也該重新思考親吻臉頰的必要性。

美國明尼蘇達大學學者奧斯特霍爾姆表示，若新冠肺炎病毒已在社區傳播，避免這些肢體接觸是明智之舉，這是民眾主動降低風險的方式之一。

如今義國民眾已開始接受這些忠告。羅馬經濟學家尼格里說，人們親吻臉頰的意願降低了；人們開始暗示，不在問候或再見時互相親吻臉頰。尼格里說：「一開始我措手不及，為此心煩意亂，但我設想若身處更大群體時，特別是周遭都是陌生人的話，這確實有道理」。義國確診病例至少達2,036例，至少52人病故，並出現群聚感染。

不過，在歐洲其他地區，這類建言則令人感到訝異或引來一陣嘲笑。瑪麗皇后大學學者奧斯福建議英國民眾過情人節時，應保持「淡定」，避免出現過於卿卿我我的舉動。他並說，在這場疫情落幕前，「我們不必再調整其他生活層面的習慣」。儘管如此，奧斯福的建言仍引來每日郵報（Daily Mail）、太陽報（Sun）等英國小報抱怨。

在日本等國家，民眾接受這類建言的可能性較高。日本民眾的傳統問候方式是鞠躬，不會出現身體接觸。 中國大陸國家主席習近平2月在北京視察疫情防控工作，慰問社區居民，當時他也未握手，改以揮手致意。他說：「非常時期就不握手了」。

世界衛生組織（WHO）目前並未建議民眾不要擁抱、接吻，但其指導方針暗示這可能不是壞主意。WHO建議民眾避免與出現症狀的人有肢體接觸，且人與人之間至少保持1公尺的距離。

新冠肺炎 疫情 英國

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