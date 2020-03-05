一場新冠疫情 讓極權、民粹領導人都難堪

經濟日報 / 編譯湯淑君／綜合外電
新冠肺炎疫情打擊中國國家主席習近平的威信，是否也會讓美國總統川普輸掉連任？路透
新冠肺炎疫情打擊中國國家主席習近平的威信，是否也會讓美國總統川普輸掉連任？路透

新冠肺炎疫情如今已從中國大陸蔓延至80餘國，全球確診感染病例逾9.5萬人，死亡人數至少3,300人。這場公共衛生危機考驗世界各國當局的危機處理能力，更暴露出民粹領導人之不足。

布魯金斯研究所高級研究員萊特與前美國助理國務卿坎貝爾4日在大西洋月刊（The Atlantic）撰文表示，新冠疫情可能演變成後冷戰時期第三波重大危機，前兩波是2001年911恐怖攻擊事件，以及2008年全球金融海嘯，而當前這波公衛危機對全球造成的傷害可能有過之而無不及。

萊特和坎貝爾指出，正如同2008-2009金融危機期間，世界各國政府捐棄歧見，並協調國內政策，合力拯救全球經濟，終能避免再重現1930年代大蕭條的夢魘重現，這回全球也需要同心協力度過難關。

然而，這波疫情來襲，正值民族主義與保護主義氣焰高張、國際合作有限的「黑暗政治氛圍」。過去十年來，這世界變得更傾向極權專制、國族主義、仇視外國、單邊主義、反體制和反專家。但這種政治和地緣政治現狀無助於穩定疫情危機，只會造成危機加劇。

在疫情來勢洶洶的威脅下，政府保護人民生命安全責無旁貸。但世人卻看到各國政府獨力作戰時的左支右絀和窘迫不堪。

在疫情原爆點中國，武漢市官員在疫情爆發初期拒絕認清現實、壓制醫護人員和不敢往上報，錯失控制疫情的黃金時間。人民對官員企圖隱瞞、後來淡化疫情的憤怒，已打擊中國國家主席習近平的威信。

但初期反應失誤的不只是中國。疫情在中國迅速延燒時，美國總統川普一度宣稱，新冠病毒到頭來對美國「可能是好事」，「助長（美國）就業」；他在南卡羅來納州曾宣稱病毒已受控制，任何相反的說辭是民主黨試圖扳倒他的「新騙局」。如今隨著美國確診和死亡病例日增，新冠疫情再也無法以「假新聞」一語帶過。

其他政府也疲於應變。日本對鑽石公主號郵輪上疫情迅速蔓延處理不善，首相安倍晉三民意支持陡降；南韓政府先是猶豫不決，未能採取更果斷的措施隔離、遏止病毒在新天地教會信徒中迅速傳播，以致疫情蔓延一發不可收拾，民眾氣憤總統文在寅抗疫不力，逾百萬人連署彈劾他。

金融時報專欄作家史蒂芬斯認為，川普若也抗疫不力，導致美國經濟大受衝擊，今年可能輸掉連任機會。川普常對國際協調行動嗤之以鼻，但若此刻缺乏國際合作，疫情演變成大流行，可能把美國和全球經濟推入衰退。

萊特和坎貝爾呼籲，疫情蔓延凸顯出重視專家、機制的重要性，也暴露出民粹治國方式顯然不足。川普政府雖對國際聯合行動興趣缺缺，但此刻需要美國展現強力的外交行動。政府必須認清這已是一波全球危機，既攸關人民的健康和安全，也會危及經濟和國安。華府應領頭提出一套全球性的反應對策。

他們建議 ，全球領導人及其顧問應研商防堵疫情全球蔓延的最佳做法，包括了解旅遊禁令有其局限且一旦濫用將衝擊經濟，並通力合作研發疫苗、確保疫苗能廣泛分配，而不只是少數富人能取得。各國也必須協調經濟振興措施，美國聯準會（Fed）領頭降利率，是個開始。

疫情 川普

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