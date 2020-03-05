日本要適應病毒疫情的新常態 不迴轉壽司

日本為控制新冠肺炎疫情，出現一些奇怪現象。日本知名的迴轉壽司，通常餐點會放在迴轉台上，供顧客取用，如今考慮到衛生因素，業者已暫停迴轉台，改由點菜方式送餐。

彭博資訊報導，疫情擴散正重塑這個世界日常生活的各個面向，而業者正採取各種措施。河童壽司（Kappa Create）和濱壽司（Hama zushi）等壽司連鎖業者，都已暫停壽司輸送帶，請顧客改用觸控平板點餐。餐廳業者是這次疫情最大受害者之一，原因是愈來愈多企業鼓勵員工不要和客戶應酬聚餐。

日本電影院本該準備迎接該國最繁忙的票房旺季之一，主因為當地學生馬上要放春假，將從3月放到4月初。然而，為因應疫情，東急娛樂株式會社旗下電影院業者109 Cinemas規定，觀眾不能共享同一桶爆米花，且觀眾與觀眾之間必須空一個座位。

日本首相安倍晉三日前要求全國高中以下的學校停課，文部科學大臣萩生田光一5日表示，全國99%的學校都已停課，受影響的學子多達1,300萬人左右。這對連鎖複合式室內遊樂場業者ROUND 1而言，可不是好消息，該業者經營的遊樂場內設保齡球館，以及廣受孩童歡迎的卡拉OK。

新冠肺炎疫情也將擾亂日本最具標誌性的時節—櫻花季。以往各個賞櫻景點通常會擠滿人群，但東京都政府已呼籲民眾盡量不要舉行賞櫻派對，以免病毒加速傳播。櫻花季是日本最受歡迎的旅遊盛事之一，估計經濟影響逾6,500億日圓（60億美元）。

日本的全國演唱會等現場活動都被迫中止，原因是此前在大阪舉行的現場音樂活動，造成十幾人罹患新冠肺炎。售票業者Pia會是最大輸家之一，該公司股價年初迄今已大跌40%。

日本民眾甚至也去不了健身房。如今跑步機、飛輪車和迴轉壽司一樣停止轉動，原因是健身房被認為是病毒容易傳播的地點。