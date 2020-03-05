難民危機再現 德國在做什麼？

希臘、土耳其邊境傳來的照片震撼了世界。成千上萬難民和移民奮力穿越鐵絲網。希臘軍警施放催淚瓦斯，全力阻擋難民進入歐盟。部分難民手舉向德國總理梅克爾求助的標語。2015年，梅克爾曾經向在匈牙利的難民伸出援手，允許其前往德國。如今的難民也懷抱同樣的希望。

但2020年的德國已經與2015年時不再相同。就連德國總理本人在回顧當年時也表示，情況一度「失去控制」。梅克爾形容，當時開放邊界讓成千上萬人湧入是不能再被重蹈覆轍的「錯誤」。德國自2015年以來發生了許多轉變。右翼民粹主義的德國選項黨（AfD）擁有越來越多支持者。右翼恐怖主義增加。

歐盟的大門並未敞開

德國總理梅克爾本周一在總理府與移民協會和宗教團體進行磋商。會議主題是如何令國家安定，如何制止不斷滋長的右翼激進主義，並讓有移民背景的民眾擺脫恐懼。梅克爾很清楚，如果德國再次發生難民危機，情況可能會朝反方向發展。

德國政府發言人賽貝特（Steffen Seibert）澄清：「土耳其方面對難民和移民表示，通往歐盟的道路已經開通。事實並非如此。」梅克爾也談及難民在土耳其邊境進退維谷的情況。她表示，土耳其總統艾爾段利用難民要求歐盟給予援助的做法「完全不能接受」的行為。

梅克爾及其發言人的態度皆表明，德國這次不會出手干預。賽貝特表示，德國沒有要求希臘開放邊境讓移民進入，也不想與2015年的情況進行比較。德國將「在政治上竭盡所能化解極端困難的局勢」。

德國不會放棄難民協議

賽貝特表示，如今必須找到辦法，「而這些辦法只能是通過對話再次穩定局勢」。德國總理梅克爾上周末曾與土耳其總統艾爾段、希臘總理米佐塔基斯（Kyriakos Mitsotakis）和保加利亞總理鮑里索夫（Bojko Borissow）通話。此外賽貝特還透露，梅克爾「與歐盟領導層密切聯繫」。

據土耳其方周一公布的消息，艾爾段在與梅克爾的通話中，要求歐盟和土耳其「在難民問題上公平分配重擔和責任」。此外，艾爾段還拒絕10億歐元的歐盟難民援助。

德國政府發言人賽貝特表示，德國政府確信，歐盟與土耳其的難民協議對雙方都有利，並認為各方會遵守協議。「當前我們遭遇了不遵守協議精神的情況。但是我們沒有聽到任何終止該協議的消息，因此認定這份對歐盟和土耳其雙方都有利的協議會被執行。」

難民被踢皮球

這段聽上去像口號般的發言，主要是讓自己保持冷靜，不輕易受到土耳其總理艾爾段的施壓擺布。艾爾段周一表示，幾十萬難民在開放邊境後湧向歐洲，「不久後就會達到數百萬之數」。

德國外長馬斯（Heiko Maas）表示：「我們不能容許讓難民成為地緣政治利益的皮球。無論是誰企圖這樣做，都會遭遇我們的抵抗。」他指出，歐盟依舊準備好對敘利亞和在土耳其等地的難民做出人道關懷，土耳其正面臨必須收容近四百萬難民的沉重負擔。

「無法接收你們」

聯邦議院綠黨議員諾裡普爾（Omid Nouripour）也做出相同表態。他對德國之聲表示，如今必須找到幫助土耳其的方法。「但前提是艾爾段必須停止將難民作為勒索工具，因為這不是我們能達成協議的方式。」

當一些人正思考如何恢復現狀時，部分政治家已經採取進一步行動。正在努力爭取成為基民盟主席及總理候選人的保守派政治人物梅爾茨（Friedrich Merz）已經嚴厲否決從土耳其接受更多難民。他認為必須給出明確信號：「來德國沒有意義。我們無法收容你們。」

梅爾茨表示，目前土耳其希臘邊境正發生「重大人道災難」，德國必須伸出援手，但必須是在當地提供幫助。「還有在土耳其，以便令這些人或多或少能獲得人道救助。」

但2015年的「失控」情況不能再次上演。梅爾茨指出，德國此次必須緊守對本國邊境的控制。自民黨主席林德納（Christian Lindner）也持相同意見。林德納表示，各界將會檢視梅克爾、基社盟黨籍內政部長傑霍夫（Horst Seehofer）以及兩個執政黨如何控制住局面。

「要有效減少移民潮，梅克爾女士必須公開表明，再也不會有不受管制就能進入德國的情況。多年來我們反復強調，在危機情況下德國也依然可能拒絕他人入境，正如其他歐盟夥伴已經實施的做法那樣。」

AfD要求關閉邊境

德國選項黨主席莫伊騰（Jörg Meuthen）在臉書上則寫道：「希臘和保加利亞必須獲得我們在財政及物流上的全力支援，以提供必要、強力的外部邊界保護。」與此同時，德國應該「上第二重保險」，在邊境實施「保護措施」。

默伊藤指責德國總理梅克爾眼看事態升級卻毫無作為。他呼籲聯邦議會裡的執政聯盟議員應取代梅克爾「掌舵」，「緊急剎車」以實現封閉邊境。

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