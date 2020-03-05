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從希臘接收5000難民前往德國？綠黨議案未通過

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由社民黨和聯盟黨（基民盟／基社盟）組成的本屆大聯合政府議會黨團在聯邦議院的表決中，投票反對從希臘接收5000難民，儘管在內容上，眾多社民黨議員對綠黨的相關議案持基本贊同態度。圖／德國之聲中文網
由社民黨和聯盟黨（基民盟／基社盟）組成的本屆大聯合政府議會黨團在聯邦議院的表決中，投票反對從希臘接收5000難民，儘管在內容上，眾多社民黨議員對綠黨的相關議案持基本贊同態度。圖／德國之聲中文網

由社民黨和聯盟黨（基民盟／基社盟）組成的本屆大聯合政府議會黨團在聯邦議院的表決中，投票反對從希臘接收5000難民，儘管在內容上，眾多社民黨議員對綠黨的相關議案持基本贊同態度。在周三（3月4日）晚的辯論發言中，社民黨議會黨團主席赫格爾（Eva Högl）指出，提案中有「很多正確的東西」，但在目前局面下於事無補，現在所需的是「歐洲解決辦法」。

綠黨在該議案中要求，德國從希臘難民營接收5000名無大人陪伴的兒童、孕婦、單身女性，或有嚴重心理創傷者；此外，向希臘當局提供人道及財政支持。

在唱名投票中，僅有117名議員投了贊同票，495名議員投了反對票。

理性聯盟

不過，眾多社民黨議員發表了個人聲明，強調自己贊同在「歐洲理性聯盟框架內」接收難民。他們指出，只有這樣才能全面幫助當事人，而投票贊同綠黨的這一議案無助於達到這一目標。

鑑於聯盟黨和社民黨的聯合執政協議中規定，兩黨在議院投票程序中需保持一致，社民黨議會黨團由此避免了一次可能的聯合政府危機。

在聯盟黨那裡，綠黨的議案遭遇明顯反對。一名基民盟議員警告說，德國若單干，將有悖於爭取實現歐洲統一庇護制度的努力。

必須實現「歐洲解決」

與社民黨議會黨團一樣，共有48名聯盟黨議員發表了個人聲明，要求在希臘就地向難民提供人道幫助，並要求有一個從人滿為患的希臘難民營中接收幼兒及青少年的歐洲行動，若不能全體一致，至少以「自願者聯盟」的方式實施。基民盟議員們同時強調，綠黨的動議走的是一條歧途。

德國選項黨和自民黨也對綠黨的議案持反對立場。自民黨一名議員指出，綠黨的動議於事無補；選項黨一名議員強調，難民若繼續湧入，將給住房市場帶來負面影響。

凝煉/達揚（德新社）

本文章由德國之聲授權提供】

德國 希臘 綠黨

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