越戰後第二次 美軍「羅斯福號」航母將訪越南

美國印太司令部司令戴維森（Philip Davidson）3日證實，「羅斯福」號（USS Theodore Roosevelt，CVN-71）航母這星期將訪問越南峴港。

美國海軍研究協會新聞（USNI News）報導，這是越戰結束後，美國航母第二次訪問越南，2018年時，卡爾文森號（USS Carl Vinson，CVN-70）航母也曾訪問峴港，美軍驅逐艦則是在2004年起就開始赴越靠港訪問。

報導中提到，據越南現行政策，一年可讓一支外國海軍訪問，美國政府雖推動航艦訪越成為年度軍事活動，但河內始終不願點頭。軍事專家賽耶（Carlyle Thayer）分析，羅斯福號的訪問不意味著越南立場的轉換，但確實是在發送一個重要訊息。

賽耶爾指出，美國正在發出訊息，打算在西太平洋和南海保留卓越的海軍力量，越南則是透露，只要有助於地區和平與穩定，就會支持美國海軍在南海的存在。然而，中方官員始終認為，美方並不是在南海扮演維持和平與穩定的角色，甚至指美方是「南海局勢穩定的麻煩製造者」。

中國大陸的海南島和西沙群島約距峴港200英里（約322公里），而中越都宣稱擁有西沙群島，但目前實質控制群島的是北京。最近美國海軍日益頻繁地在南海行使自由航行權，其中包括在西沙群島附近海域巡航。