首度主動發聲！金正恩胞妹金與正嗆南韓：「愚蠢又雙重標準」

北韓2日從江原道元山一帶朝東部海域發射兩枚型號不明的飛行物，對此北韓領導人金正恩的胞妹、勞動黨第一副部長金與正，3日首次以自己的名義發表談話，罕見公開批評南韓青瓦台「愚蠢又雙重標準」，強調北韓發射火箭砲屬自衛行動，指責南韓「也自行或與美國進行武器試驗」，無權批評北韓。

紐約時報中文網報導，北韓與美國非核化談判陷入僵局之際，2日朝日本海發射兩枚短程彈道飛彈，這是北韓逾3個月來首度發射飛彈，也是今年首次；南韓總統府立即指責北韓加劇緊張局勢，要求北韓停止類似的挑釁行動。

朝鮮中央社3日刊出朝鮮勞動黨中央委員會第一副部長金與正的談話內容，直斥南韓邏輯混亂、思維低級。

金與正首次以她的名義發表的聲明中，對南韓大加嘲諷，「聽說南方青瓦台喊著『非常遺憾』、『要求中斷』，我方不得不感到驚訝，簡直是多管閒事、作賊喊捉賊的極致」，並表示「青瓦台這種前後不一的主張和行動只會加深我們對整個南韓的不信任、仇恨和蔑視。」

金與正說北韓訓練不是想威脅任何人，訓練軍隊只是一項正常的自衛行動。

據北韓官方媒體北韓中央通訊社的英文譯文，金與正說道，「是我們不得不對青瓦台這種毫無邏輯的愚蠢思維方式表示『深切遺憾』。」

此外韓美推遲3月初聯合軍演，金與正認為這是因為新冠肺炎疫情，而非不關心和平的青瓦台人士所做出的決定。

金正恩2012年掌權後，這是金與正首度發表談話，有分析認為，金與正此舉顯示她不再只是金正恩的幕僚長，而是在制訂對內對外路線治國理政方面，擔任重要角色。