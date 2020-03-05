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金正恩致函文在寅 對新冠肺炎疫情表達慰問

聯合報 / 編譯張佑生╱即時報導
北韓領導人金正恩。法新社
北韓領導人金正恩。法新社

韓聯社報導，南韓總統文在寅與北韓國務委員會委員長金正恩互致親筆信。

青瓦臺國民溝通首席秘書尹道漢5日在記者會上表示，金正恩昨日發來親筆信，向正在抵抗新冠疫情的南韓人民表示慰問，還表示相信韓方定能戰勝疫情，希望南邊的同胞們保重身體。金正恩在信中表示擔心文在寅的健康，對只能略表心意而別無他法表示遺憾。金正恩還說支援韓方戰勝疫情，對文在寅的友誼和信任不變。

尹道漢表示，文在寅已於今日向金正恩發去親筆信

金正恩 文在寅 新冠肺炎

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