納坦雅胡執政差2席 恐迎第4度大選

一年內的3度大選能否順利產生政府？以色列選舉5日出爐，在99%的開票進度中，總理納坦雅胡的聯盟拿下58席，但是以色列組閣需要61席，如果無法產生政府，將會舉行第四次大選。美國政論網Vox分析，雖然58席對身陷貪污醜聞的納坦雅胡是大勝，但關鍵3席會不會有政黨挺身而出仍值得觀察。

納坦雅胡仍為贏家

根據《半島電視台》報導，納坦雅胡所屬的聯合黨在這次取得比上次高的36席，加上其他盟友，在國會120席中佔據了58席，反觀對手甘茲的藍白聯盟席次下跌至33席。泛阿拉伯聯盟在選前被預估會有所斬獲，這次果然就拿下15席，但由於與藍白聯盟漸行漸遠，他們便成為孤立的第3勢力。

《半島》分析，由於以色列是由政黨推薦來組閣，納坦雅胡想必是第一優先人選，但他的聯盟需要找出能夠讓他們跨越執政門檻的政黨，甚至在反對黨中尋找叛徒合作。這些說法讓反對黨風聲鶴唳，但目前反對黨都沒有人表態願意跟納坦雅胡合作。

組成政府困難重重

即使面對貪汙、濫權等指控將於3月17日開庭，納坦雅胡仍堅持以色列必須由他擔任首相，「任何方式都可以」，因此外界也推測兩大黨會不會盡釋前嫌，共組大聯合政府（71席）。《Vox》分析，納坦雅胡這次大選仍展現他過人的意志力，能獲得58席對他而言已經算大勝，但就是差組閣臨門一腳。

如果兩大黨在6月18日前都相繼無法組成政府，以色列將會迎來破天荒的第4次大選。根據《CNBC》報導，以目前納坦雅胡主導的58席聯盟難擴增，反對黨難團結的情況下，外界也不期待以色列能夠即時組成政府。

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