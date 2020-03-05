快譯通／30年來最少降雪 法國滑雪度假村適應氣候暖化

法國正努力適應1900年以來第二溫暖的冬天，過去受歡迎的滑雪勝地正掙扎著做出一些艱難的決定：引進新鮮的白雪、開發新的觀光客活動，或者關門大吉。

位於奧弗涅大區中部，有滑雪纜車的度假村蒙多爾周一進入破產重整程序，該公司帳面上有170萬歐元的缺口，罪魁禍首是2月的下雪高峰季節缺雪。

一名破產監管人員審查該公司的商業計畫之際，總經理派翠克．狄特告訴湯森路透基金會：「氣候條件已改變，上次我們在2月的寒假期間只有這麼少的雪，已是30年前的事了。」

他說，公司將繼續營運，21名員工的工作將保障18個月，但要找到能很快取代利潤豐厚的滑雪季營業額損失的收入來源不容易。

日本和挪威的滑雪勝地也受到缺雪的衝擊，經歷史上最糟的滑雪季之一。

法國Grenoble大學的研究發現， 1951年開始統計以來，已經關門的169家滑雪度假村裡，將近一半是因為缺雪而結束營業。有些渡假村靠人造雪補充天然積雪，有的往海拔更高處發展，引起環保團體批評。