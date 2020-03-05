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經濟學人：女性職場平等指數 冰島第一日韓倒數

台灣醒報 / 記者陳是祈╱台北報導

女性職場平等還需要進步空間！針對29個國家的「玻璃天花板（Glass Ceiling Index）」（女性職場平等）指數，冰島位列第一，分數超過80（滿分為100），但同屬亞洲經濟強國的南韓與日本位列倒數一二，兩者都未過30分。分析指出，關鍵指數以該國的女性參政率為主。女性立法者愈少，女性的職場參與和福利就會愈限縮。

冰島女性管理人比例高

為迎接三月八日國際女性節，《經濟學人》更新每年一度的女性職場平等指數，依據女性在職場的教育訓練、勞動參與、薪資、育兒津貼、生產與育兒福利、商學院申請以及高階職位（私部門董事會和議會）表現等綜合評估。冰島名列第一，而緊跟其後的皆為北歐國家挪威和瑞典。

根據調查，冰島著重幫助女性獲得高等教育（超過一半女性擁有大學學歷），且在高階職位中，設有女性保障名額（女性掌握全國近一半的董事會席位）。

冰島的女性有高達50%接受過GMAT（研究所管理類入學測驗），因此41.5%的管理職位在冰島由女性擔任。直得一提的是，在波蘭有42.5%的管理職位由女性擔任，比例更甚冰島。

南韓倒數第一

反觀調查的後段班，這是南韓第8年「蟬聯」倒數一名。全國只有59%的女性在職，低於經濟合作與發展組織（OECD，簡稱經合組織）的平均65%，尤其經合組織多由富裕國家組成。薪資方面，女性平均年薪比男性收入少35%。更糟的是，女性只有七分之一的機率擔任管理職，三十分之一的機會擔任董事會職。

如何解釋這個令人失望的數字？南韓以男性為主的政府（國會只有17%是女性）或許是關鍵。研究指出，女性立法人員會較容易通過對女性有利的法案，例如較為寬鬆的育兒假。根據ABC對2018年美國期中選舉創下歷年來最多女性進入國會的報導，女性參政者會特別倡議和女性相關的法令和福利，而女性高度參政的國家，相對會有比較大方的育兒照護政策。

以瑞典為例，該國內閣一半是女性，國會也有一半的女性議員，所以保障新手媽媽可以擁有35週的育嬰假；在芬蘭，有性別平均的國會與女性總理加持，新手父母都可以擁有30週的育嬰假；女性高度參政的西班牙，也即將在明年開始提供父母雙方高達32週的育嬰假。

職場平等有待進步

然而，當立法者大多為男性，育嬰假相對會比較少。英國（排名23）在國會的女性僅佔議員總數的三分之一，提供給父母的育嬰假也僅12週，不但低於經合組織的平均，還少於平均的三分之一；在美國（排名22），女性立法者在眾議院只有四分之一，甚至沒有聯邦政府認可的育嬰假。再者，美英兩國的育嬰花費高出經合組織平均數據的兩倍，極度缺少來自國家的補助。

今年女性節的主題定為「我是這一世代的平等（I Am Generation Equality）」。然而根據調查，似乎還有漫長的路要走。

《經濟學人》公布2020年的女性職場平等指數排名。（photo from 經濟學人）

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