澳洲防疫 雪梨大學宿舍將當作自我隔離中心

澳洲雪梨大學其中一棟學生宿生將暫時用來當作隔離中心，供國外返回澳洲的學生在該宿舍自行隔離14天。

澳洲廣播公司報導，這棟可容納200人的單人套房學生宿舍將當作自行隔離地點，住宿學生昨天被告知將有48小時的時間搬離宿舍。

雪梨大學在電郵中向學生表示，「盡快打包你們的行李，確保你們準備好搬遷」。

原本住在這棟宿舍的學生將會被安排在另一棟學生宿舍最多長達八周，雪梨大學將會調降住宿費並且支付搬遷費用。

雪梨大學表示，這棟學生宿舍獲新南威爾斯省衛生署（NSW Health）推薦，適合用來當作自行隔離場所。

返回澳洲的國際學生將待在這棟學生宿舍進行預防性隔離，疑似有新冠肺炎的學生將會送往醫院。

雪梨大學將在學生返回到原本宿舍前，進行房間及公共區域的全面消毒。

澳洲規定，從新冠肺炎警戒區域，包括中國大陸、伊朗、義大利等地返回的民眾，必須自我隔離14天。