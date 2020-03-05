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北極永凍層崩解中！科學家警告：全球暖化讓有毒物質持續釋放

聯合新聞網 / 文章提供／遠見
位於格陵蘭的冰層。圖／歐新社
位於格陵蘭的冰層。圖／歐新社

2020年2月時，南極科學家在西摩島上，測到了南極史上溫度最高的20°C，這是南極在有氣溫紀錄以來，第一次溫度突破了2字頭，達到了20.75°C。

科學家預估，這是由於洋流變化和聖嬰現象的影響──全球暖化帶來了更多暖流，暖流影響了永凍土和溫度、海水鹽度的變化，整個過程和地球的環境變化息息相關。

無獨有偶，遠在地球另一端的北極，目前也面臨了氣候變遷的極大威脅。科學家發現，北極的永凍土由於暖化的關係正持續在崩解，這種大規模的現象不僅讓長年被冰封的甲烷（CH4）等氣體外溢，其所產生的影響是你我無法想像的巨大。

永凍土對環境有極大的幫助

世界上的永凍土，絕大部分都坐落在北極，約為俄羅斯（Russia）北部、加拿大（Canada）北部、阿拉斯加（Alaska）地區和格陵蘭（Greenland）次大陸，它泛指凍土層的溫度遠低於結冰點以下超過兩年的狀況。

永凍土的特色，在於氣溫低、持續時間長，甚至北極地區的凍土層都有幾百公尺的厚度，很多都是從冰河期便累積堆疊至今，見證了許多地球演變進展的歷史。

由於永凍土環境惡劣、氣溫極低和嚴峻的暴風雪情勢，使得這些區域都是寸草不生、杳無生息──或許看似並沒有半點益處，但永凍土其實對環境有非常正面的影響，如吸收二氧化碳、不讓溫室氣體排放於空氣中，而土上的苔蘚，更對光合作用、製造氧氣有極大幫助。

然而，暖化的問題加速了永凍土的分崩離析和瓦解，《Nature》報導，專家強調，這近乎是千年來的第一次，「這種情況的發生就像是冰溶化時，從永凍土滲出的泥一樣晦暗。」

二氧化碳、甲烷等氣體隨著永凍土釋放

科學家發現，隨著地面的溫度上升、高過於冰點，微生物會開始活躍，分解了土壤的有機物，而溫室氣體如二氧化碳（CO2）、甲烷與一氧化二氮（N2O）會跟著釋放到大氣中，結果又再加劇了全球暖化的跡象。

嚴重的是，永凍土地區的土壤，碳含量是大氣中碳含量的兩倍之多，高達1兆6000億噸。若釋放出來，簡直是末日。

而科學家正在探究，這些氣體究竟在永凍層中的哪一部分會先瓦解，以及它會緩慢釋出，還是一口氣突然釋放？

崩解現象在大自然非常明顯

值得注意的是，永凍土的崩壞，並不是如你我想像那般如冰緩慢溶解，它是會在數天和數週內直接讓好幾公尺內的土壤變得非常不穩定──土地會下沉，並被湖泊和濕地膨脹淹沒。

而這樣的景象，科學家發現在大自然已經非常明顯。例如，在阿拉斯加的科研基地，他們發現一年前可能被森林覆蓋的土地，現在卻已經被湖泊覆蓋，曾經暢通無阻的河流，更被沉積物堆疊，土地邊坡也有液化的狀況呈現。

而若從空中觀察，在北極地區，研究人員會發現地面上有很多如蜂窩狀崩解的凹坑和湖泊，這全都是因為地面塌陷而成的。而甲烷、二氧化碳，甚至有毒的病菌，就會從這樣的縫隙中慢慢滲出。

病毒也會跟著釋放

好比說，在2016年，一群馴鹿的遊牧民族罹患了神祕的疾病，讓「西伯利亞瘟疫」的傳言甚囂塵上──這種疾病最後出現是在1941年，當年造成了超過2500頭馴鹿死亡；而有報告揭露，如天花、黑死病這種滅絕的病種，可能被封在永凍層中。

在2014年法國（France）的一項研究中，科學家提取了被封在永凍層內長達3萬年的病毒，並在實驗室中重新加溫，結果發現病毒居然還能復活、而且保持活性。

對長年居住在北極附近的當地人來說，土地的解凍是個嚴重的問題，因為道路變得彎曲、房屋的地基也開始愈來愈不穩定；獲取食物的傳統方式也在改變，因為跋涉穿越土地變得更加危險，家庭難以到達世代相傳、設立的陷阱。

延緩全球暖化的問題　是唯一解方

科學家分析，永凍土是由土壤、岩石和沉積物所組成，通常還混有大塊的冰塊。北半球約有1／4的土地由這種方式被凍結。由於死去的植物、動物和微生物的有機質尚未被分解，碳也在這些冰凍的土壤中積累的數千年。

這項研究特別以各項數據分析了永凍土融化的現象，並以模組化的系統觀測，複雜的數據包含了需要了解空氣中有多少碳被植物吸收並返回土壤，而解凍的現象又是如何釋放這些積累的碳──這是個十分龐大又艱難的過程。

專家估計，到了2300年，北極基地湖泊、濕地和山區的丘陵的永凍土，將釋放600億至1000億噸碳，此外，其它地區的永凍土將釋放2000億噸，而土壤的崩解是持續性、一環扣著一環的，因為被破壞的地方就無法再恢復。

而目前唯一的緩解辦法，就是全球必須努力降低溫室氣體的排放，只要能延緩全球均溫不斷上升，便能有效不讓永凍土日漸崩解。

土壤的崩解是一環扣著一環的

縱使科學家坦言，以目前的氣候趨勢變化，人們無法阻止永凍土的融化，但可以透過科學方式，預先測試可能發生的時間和地點，以便決策者能夠保護社區的人員和資源。

「減少全球碳排放是延緩永凍土崩解最可靠的方法，畢竟永凍土深刻地保護了地球，讓我們一起努力，讓溫室氣體保留在壯麗的土壤中。」

（作者／ 魯皓平 本文出自2020.3.4《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）

北極 暖化 南極 濕地 阿拉斯加

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