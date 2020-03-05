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自由之家發表2020全球自由度報告 點名中、印侵害少數族裔

聯合報 / 記者張文馨／華盛頓即時報導

自由之家4日發布2020年全球自由度調查報告，台灣維持去年紀錄，以93分名列自由國家；中國大陸則以10分名列不自由國家。

自由之家今年度的報告題為「缺乏領導者的民主鬥爭」，全球連續第14年遭受政治權利與公民自由惡化困擾，不僅是獨裁國家，還有民主國家；且在部分地區，種族、宗教和其他少數族裔甚至遭受政府侵害。

報告點名中國大陸與印度，並指若放任不管，將威脅整體社會的自由。

根據自由之家報告指出，中國大陸對待維吾爾族與穆斯林族群記錄不良，而印度執政黨近日採取的做法，對國內穆斯林族群不友善，且背離民主原則；自由之家表示，印度一直都是美國與盟友在印太地區制衡強權的民主國家夥伴，但如今其價值觀卻與北京越來越接近。

自由之家連續兩年報告點名，中國大陸試圖影響台灣選舉。在最新的報告中指出，中國大陸被懷疑透過散布假訊息影響台灣2020年初的選舉，結果適得其反，台灣內部對於中國大陸進逼的擔憂，讓執政者順利擊敗另一位更親中的候選人。

另外，自由之家也發現，中國大陸正在加速推動跨國的審查制度與宣傳活動，例如，中國大陸官方公開譴責瑞士記者的報導，甚至直接拒絕發簽證給各國記者；北京付費去影響全球社群媒體平台上呈現的訊息，包括在香港爆發公民運動之時，在臉書或推特上抹黑抗議者；中國大陸也透過通訊公司，影響其他國家的基礎建設。

自由之家指出，全球正面對威權主義和反民主的威脅，民主國家之間應統一戰線，若個人或是個別國家受到威脅，只會讓民主政體之間彼此孤立、弱化，無力回應挑戰。

自由之家表示，充分參與多邊組織將強化民主國家體質，也能阻擋獨裁統治者在世界的擴張，例如中國大陸限制台灣參與國際論壇、逮捕記者或異議人士等作為，都是需要被關注的議題。

印度

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