研究：微信早已開始過濾有新冠肺炎的關鍵字

最新研究顯示，自今年元旦起，中國大陸最受歡迎的通訊軟體微信（WeChat）一直在審查有關新冠肺炎的關鍵字。中國大陸流行的直播平台YY也在審查相關內容。

國外科技網站The Verge報導，多倫多大學網路監督團體Citizen Lab為了進行測試，編寫群組聊天對話的腳本，並發送給三個微信帳戶以做測試，其中兩個帳戶位在加拿大，一個在中國大陸。Citizen Lab是從一個加拿大微信用戶發送訊息，並觀察接收訊息的帳戶收到的內容。1月份共132個有關新冠肺炎的關鍵字會被審查。2月第二周前，關鍵字增至516個。

YY直播平台也有類似情況。Citizen Lab發現，2019年12月31日共有45個有關新冠肺炎的關鍵字被列入黑名單，五個關鍵字在2月10日從黑名單上移除。YY直播平台的黑名單是應用程式（App）本身的設定；微信則是用遠端伺服器監控。

大陸公共衛生官員去年12月底首度向世衛組織（WHO）通報病毒疫情。網路審查起碼從元旦就已開始，並在疫情爆發最嚴重的時候仍持續進行。微信每月活躍用戶逾10億人，意味多數人可能錯過重要的疫情資訊，以及如何預防病毒傳播的措施。

會受審查的關鍵字包含新冠肺炎的事實性資訊、政府的流行疾病政策的參考資料，以及最早向外界發出疫情警訊的李文亮醫生姓名。李文亮在治療罹新冠肺炎患者時也染病，並在2月7日過世。

目前還不清楚為何這兩家公司決定審查有關新冠肺炎的關鍵字，但有可能是受中國大陸政府指使。微信和大陸政府關係匪淺，該政府已用微信和推特追蹤疑似分享疫情負面資訊的用戶。