管他疫情擴散 賓利Bacalar要價近6,000萬 照樣秒殺

經濟日報 / 編譯陳律安／綜合外電
賓利新發表的豪華超跑Bacalar。 擷自賓利
賓利新發表的豪華超跑Bacalar。 擷自賓利

儘管日內瓦車展因新冠肺炎疫情停辦，但這並未阻礙英國豪華車廠賓利（Bentley）揭開全新雙座敞篷跑車Bacalar的神秘面紗，更擋不住那些多金車迷下單的腳步。

Bacalar 3日透過網路直播，展現這部身懷6.0升雙渦輪增壓W12缸引擎、可爆發650匹狂暴馬力的怪獸，在換檔飛快的八速雙離合器變速箱帶動下，零百加速僅需3.5秒、極速更超過時速320公里。這頭極致奢華猛獸要價高達近200萬美元（近新台幣6,000萬元），全球限量12輛，卻早已售罄。

Bacalar源自賓利新成立的Mulliner客車製造部門，多金買家可依自身喜好打造愛駒，實現高度客製化，預計未來該部門將有更多新產品問世。

賓利近來也加入勞斯萊斯（Rolls-Royce）的行列，開始強化訂製部門，以爭搶豪奢市場的客製化商機；英國奧斯頓馬丁（Aston Martin）也有名為Q的訂製部門；保時捷也在發表電動跑車Taycan的同時，擴大歷史悠久的個人化訂製部門。

在Bacalar身上，可以看到賓利Mulliner部門40位工匠的技藝表露無遺，透過巧手將當地羊毛、河流古木、甚至稻米等元素巧妙地融入汽車。Bacalar的漆料含有稻穀灰，在給予車輛外觀金屬冷冽感的同時，也兼顧了環境永續發展。

賓利從頭打造Bacalar，並未與旗下車款共用車身結構或內裝，只有門把、免鑰匙進入（keyless entry）等少數零件看得到賓利其他車種的身影。

跑車 英國 網路直播

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