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防野火再度釀災 澳洲科學家開發預測衛星

中央社 / 雪梨4日綜合外電報導

澳洲歷經數個月叢林野火嚴重破壞後，當地科學家正在開發澳洲首枚用以預測野火很可能爆發地點的衛星。不過，距離這枚衛星正式啟用，大概還要5年時間。

澳洲國立大學（Australian National University）今天表示，校內一個研究團隊正在開發一枚「鞋盒大小」的衛星，運用紅外線偵測器來測量森林覆蓋面積和空氣濕度，盼獲得的資料能協助判斷很可能爆發野火的地點，及野火可能難以控制的地點。

澳洲國立大學在聲明中說，這項科技將「專門用來偵測澳洲植被和林區的變化，例如針對易燃的尤加利樹」。

澳洲國立大學計劃和民間合作，將這枚衛星發射到近地軌道。遙測專家耶夫拉（Marta Yebra）表示，新衛星收集到的資料將提供給消防人員。

耶夫拉還說：「這項紅外線科技和首次能夠取得的資料，將有助控制特定起火點，進而降低野火發生的頻率、嚴重程度，及對澳洲民眾、經濟和環境帶來的長遠影響。」

澳洲容易發生叢林野火，但今年夏天的野火季名列歷來最慘重，超過30人死亡，數以千計房屋被毀，焚燒面積合計超過1000萬公頃，至少10億隻動物喪命。

研究人員指出，全球暖化正造成澳洲夏天時期更長，且爆發野火的危險越來越高。原因是冬天縮短，使得預防野火的工作更難執行。

澳洲 澳洲野火

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