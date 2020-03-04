大馬變天「喜來登行動」內幕曝光 現任總理像惡魔附身

星洲日報報導，馬來西亞土著團結黨最高理事卡迪耶欣抨擊，總理慕尤丁與其他土團黨領袖當時就像是被「惡魔」附身了一樣，一場政治危機即導致希望聯盟政府倒台。

他說，土團黨最高理事會2月23日在喜來登酒店舉行會議，即所謂的「喜來登行動」（Langkah Sheraton），黨內兩個陣營的國會議員皆有出席。

卡迪耶欣寫道：「很遺憾地，當天大多數的土團黨最高理事都似乎在嘗試說服前任總理馬哈迪同意土團黨退出希盟，並加入巫統與伊黨的行列。」

卡迪耶欣今日在臉書上轉發陽光日報（Sinar Harian）有關慕尤丁指自己並非叛徒的新聞報導時表示，在會議上只有少數人捍衛馬哈迪，都是一些沒有野心的最高理事。

他補充，其中馬哈迪的政治秘書莫哈末扎、土團黨甲州行政議員拿督莫哈末拉菲、前企業發展部長禮端尤索夫、國家高等教育基金局（PTPTN）主席旺賽夫都沒有支持馬哈迪。