英國女王也怕新冠肺炎？10年來首度戴手套贈勳封爵

英國女王伊麗莎白二世雖然在公開場合經常戴手套，但是在贈勳授銜典禮則通常不會戴。3日的典禮，女王竟然戴手套了。要怪，或許只能怪新冠肺炎太毒，小心為上。

白金漢宮不願證實女王因為怕染病才戴手套，表示其實沒那麼不尋常，但媒體指出女王至少在過去10年的授勳儀式都不曾戴過手套。

世界衛生組織建議60歲以上的民眾避免到人潮擁擠的地方，93歲的女王其實大可取消典禮，但她還是執行公務為上，同時聽取專家建議。