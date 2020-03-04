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納坦雅胡虎視眈眈 以約和平急凍？

台灣醒報 / 記者祝潤霖╱台北報導
川普的計畫將承認以色列所主張約旦河谷-西岸最東端的主權，未來巴勒斯坦將完全被以色列包圍。（photo byFlickr）
川普的計畫將承認以色列所主張約旦河谷-西岸最東端的主權，未來巴勒斯坦將完全被以色列包圍。（photo byFlickr）

以、約和平亮紅燈？有鑒於在以色列投票前夕，納坦雅胡承諾當選後將佔領約旦河西岸，如今納坦雅胡在選舉中獲勝，約旦總理奧馬爾•拉查茲憂心表示，以色列與約旦間的1994和平協議已經「處於危險之中」，如果以色列按照計劃實行吞併，和平將迅速急凍。

和平協議面臨傾覆

根據《CNN》報導，1994年，約旦國王侯賽因與以色列總理拉扎賓簽署協議，希望這能為兩國和更廣泛地區的和平維穩奠定基礎。如今25年過去，約旦總理拉查茲認為，兩國關係正處於簽約以來的最低迷狀態。

多年以來，國際社會一直在努力尋求解決以巴衝突的方法，經過3年的醞釀，美國總統川普表示，已經找到了答案，就是世紀交易「中東計畫」，但這卻為以色列企圖吞併約旦河西岸野心奠定了基礎。拉查茲警告說，約旦與以色列的和平協議可能會進入他所謂的「深度凍結模式」，後續可能面臨的風險將隨之而來。

巴勒斯坦人的反對

根據《i24新聞》報導，1月28日，川普與納坦雅胡共同發布了以巴「和平計畫」，川普聲稱提出了「現實的兩國解決方案」，但遭到了巴勒斯坦領導人否定，民調也顯示94%巴勒斯坦人民反對此計畫。此計畫將承認以色列所主張約旦河谷-西岸最東端的主權，來減少留給未來巴勒斯坦的西岸土地數量，未來巴勒斯坦將完全被以色列包圍。

「我們是否能意識到，究竟將以、巴地區和世界推向了何處？」拉查茲說，1994年美國總統柯林頓見證了以約和平協議的簽字，並稱讚其為歷史性時刻；但現任總統川普正在抹煞這份歷史功績。他說：「我們絕不會將政治與經濟混淆，不能通過交易來收買巴勒斯坦人民的純粹政治信念。」

約旦公民中有一半以上是巴勒斯坦人，有200萬以上登記為難民，因資源匱乏而仰賴國際援助。在過去的15年中，美國每年向約旦提供的援助幾乎增加了3倍。

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約旦 以色列 巴勒斯坦

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