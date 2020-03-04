匈牙利污名化難民 限縮人權再惹議

匈牙利總理奧班限縮難民權益再惹議！奧班的國安顧問將難民與疫情擴散作連結，引起學者不滿反彈。歐洲智庫創辦人諾斯表示，儘管國內尚無新冠案例發生，「但疫情擴散剛好給他一個理由去限縮難民的權益，」歐盟則認為匈牙利政府限縮難民申請庇護一舉已違反人權，將其告上歐洲法院。

污名化難民

根據《歐洲新聞台》報導，匈牙利總理奧班再因排擠難民遭撻伐，人權團體指控，奧班領導的政府正以防堵疫情之名行限縮尋求庇護者的權利。

歐洲智庫「歐洲穩定倡議」創辦人諾斯表示：「根據奧班以往的言行，疫情擴散剛好給了他一個理由去限縮難民的人權。」儘管目前匈牙利尚無確診的疫情案例，奧班的國安顧問巴孔蒂仍在日前發表對難民不利的言論，他說：「我們發現疫情的擴散一定程度與難民有關，匈牙利將關閉所有邊境及難民的庇護申請。」

匈牙利政府自從2015的難民危機後，便與塞爾維亞及克羅埃西亞合作限縮邊境通過率。根據統計，2019年匈牙利拒絕難民庇護申請的比例高達92.4%，平均每天僅不到2位難民能通過邊界及取得庇護權。

關閉邊界惹議

據《今日匈牙利》報導，日前土耳其宣佈開放邊界，可能使百萬移民過境前往歐洲，奧班受國內媒體訪問時表示，「政府將關閉邊界，人民應該團結起來，支持政府做出的防疫決定。」巴孔蒂也補充，「我們不會讓任何人通過匈牙利，以免難民危機再現。」

歐盟執委會則認為，匈牙利政府限縮難民權益的舉動已嚴重違反歐盟的人權條例，將其一狀告上歐洲法院，並表達強烈譴責。該會發出聲明表示：「根據1951年的難民地位公約以及歐盟法律，各國都不該限制難民的人權及庇護請求。」

【更多精采內容，詳見 】