貧窮差距促使奈及利亞北方民眾南漂

阿布拉錫（Mustapha Abdullahi）大部分的童年時光在持續飢餓中度過， 他在奈及利亞北部村落「街上尋找食物」，不知道何時可吃到下一餐。

法新社報導，他和其他缺乏機會的地區的眾多居民一樣，知道自己必須離鄉背井。12歲那年，他南下到奈及利亞商業大城拉哥斯。

現在40歲的阿布拉錫向法新社說，「我到拉哥斯尋找財富」。

和許多南漂的北部人一樣，他靠著駕駛摩托車計程車（當地稱為okada）維生。

然而，拉哥斯最近規定大部分區域禁行okada，讓駕駛人難以維持生計。

穆斯林為主的北方人及基督徒為主的南方人之間的貧富差距擴大，促使移民不斷湧向拉哥斯，造成當地人口暴增。

根據世界銀行，非洲人口第一大國奈及利亞有8700萬人生活於赤貧中，其中87%赤貧人口居住於奈及利亞北部。奈及利亞人口約1億9000萬。

東北部聖戰主義分子叛亂、西北部武裝攻擊和綁架事件以及氣候變遷的衝擊，造成奈及利亞北部情況雪上加霜。

拉哥斯當局表示，實施摩托車計程車、人力車禁令，是為了減少當地道路的「死亡事故及混亂」。

不過，包括阿布拉錫在內，許多駕駛員猜測，該禁令是針對南下尋求更好生活的大批北部民眾。