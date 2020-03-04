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Bossini創辦人孫女為慶生南韓整形竟喪命 夫怒告診所

聯合新聞網 / 綜合報導
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圖擷自Danny Chi臉書

日前一名34歲的香港女子為了慶生，前往南韓進行抽脂隆胸手術，未料竟在手術中昏迷，雖緊急送醫仍不幸身亡，根據《南華早報》報導，該女子是香港Bossini創辦人羅定邦的孫女，羅定邦的六子羅家駒的愛女羅貝兒（Bonnie Evita Law）。羅貝兒的丈夫Danny Chi在妻子生日(2月26日)於臉書先是PO了一篇慶生文，慶祝愛妻生日，同天再度於臉書貼出哀悼文，令人不勝唏噓。他於今(4)日正式向法院提出訴訟，預備提告為妻子動刀的醫師及其整形診所。

報導稱，羅貝兒選擇一間位於南韓首爾高檔江南區的一間整形診所進行隆胸手術，作為她的生日禮物之一，但在手術中陷入昏迷，經搶救無效死亡。羅貝兒與Danny Chi結婚十年，育有1名7歲的兒子，Danny Chi今日在香港法院提出訴訟，對該診所，連同兩位醫師以及一名護士提告，認為涉嫌過失殺人及偽造術前文件，同時也造成財務損失，包含妻子的年收入及岳父的三分之一遺產

據悉，南韓警方已對此案展開調查，目前診所仍在營運中。羅貝兒的屍體於2月13日在南韓就地火化，且由於新冠肺炎疫情影響，並未在香港舉行告別式，家人僅在她生日當天舉辦了一場線上追悼會，Danny Chi在臉書許願希望下輩子再和愛妻當好友。

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