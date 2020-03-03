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呂特根：歐洲需要統一的對華戰略

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（德國之聲中文網）德國聯邦議院外交委員會主席羅伯特·呂特根（ Norbert Röttgen）不久前宣布將競選基民盟黨主席一職。呂特根1965年7月2日出生於北威州梅肯海姆（Meckenheim），從波恩大學法律系畢業後從事律師工作，後在波恩大學獲得博士學位。呂特根1982年加入基民盟，1984到2010年期間在基民盟內先後擔任多個職位，1994年成為聯邦議會議員。

在《法蘭克福匯報》上的署名文章中，呂特根表示，"在大國競爭愈發激烈的時代，加強歐盟以及其外交行動力越來越重要。歐洲必須從內部得到加強，才能在全球站穩腳跟。這首先意味著，我們必須加強歐元。歐元區國家金融和經濟政策配合越密切，歐元就越穩定。"

呂特根認為，德國應該和法國一道向波蘭靠攏，消除東西隔閡。

談到中國時，呂特根寫道："中國不僅是伙伴，它首先是競爭者和系統性對手，中國的崛起迫使歐洲合作。中國以其經濟實力、技術雄心和不斷增長的地緣政治野心迫使歐洲走向防御。為了保護主權和國際競爭力，歐洲必須找到一個答案。歐盟早就應該有一個中國戰略，但迄今卻常常因不願把共同利益放在首位而失敗。"他說，馬克龍總統指出了戰勝這一阻礙的方向：請德國總理和歐委會主席一起到巴黎參加和中國國家主席的會晤。呂特根寫道，"和中國打交道時，這應該成為德法間理所當然的事。同時也應讓波蘭參與其中。"

呂特根認為，歐洲只能作為一個互相支持的政治整體扛住同中國的競爭，在數字化時代站穩腳跟。"面對5G，展望6G，我們的回答只能是作為歐洲一起行動，至少作為德法雙駕馬車，再帶動其他國家。"

呂特根表示，面對難民問題，德法也應該更多合作。德國應發揮更大的作用，避免薩赫勒地區成為伊斯蘭恐怖主義的溫床。"為了保護歐洲人的利益，必須再安全政治上更有行動能力。不是反對它對歐洲安全至關重要的美國，而是要成為北約內部的歐洲支柱。"

他最後寫道，歐洲不是博物館，在21世紀也有巨大潛力，現在缺少的只是政治意願。"如果巴黎和柏林更緊密地合作，共同策劃地緣政策，比如保護自然環境，尤其是氣候保護，那麼歐洲將在愈發激烈的全球競爭中保持成功的模式，成為創造性的力量。"

樂然/達揚（法蘭克福匯報等）

本文章由德國之聲授權提供】

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