馬哈迪否認是政治風暴始作俑者 稱缺乏多數支持才請辭
馬來西亞前總理馬哈迪今日自揭本身請辭的前因後果，事實是他在覲見國家元首時坦承無法獲得本身支持者的支持，在沒有多數支持下已不再有資格任相。
「在王宮我的請辭獲得接受。我被指示任過渡總理。」
光華日報報導，馬哈迪是於週二部落格針對他被指請辭是引起政治危機的始作俑者，撰文作出回應。
他直言，難道本身會毫無原由請辭？說他獲得執政黨和反對黨的支持，包括前總理納吉，以及數名正在面對貪汙審訊的人支持？這些都沒有道理。
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