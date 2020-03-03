馬哈迪閃辭下台 幕僚作詩抱不平

馬來西亞前總理馬哈迪的辦公室媒體及通訊顧問卡迪耶欣在臉書為馬哈迪作詩，感慨馬哈迪不會如往常一樣在總理署工作了。

星洲日報2日報導，卡迪耶欣在臉書貼上一則為馬哈迪作的詩，附上一張總理署的照片感慨地說，馬哈迪今日不會如往常一樣站在總理署了。

第8任總理慕尤丁1日到國家皇宮宣誓後，2日已在布城總理署打卡上班，正式走馬上任。

卡迪耶欣說，馬哈迪在布城建立總理署，他也在此處歷經多年時間治理及建造馬國，讓馬來西亞聞名國際。

他說，「今日馬哈迪不在總理署內了，那些粗暴的聲音及強硬的手，毫無同情地將他推走，因為那些人趾高氣昂，聲稱是為了要拯救國家。他會離開，因為他有自尊心，他不會接受，盜賊及小偷，只為了高職位。」

卡迪耶欣說，馬哈迪已貢獻太久，或許是時候休息，並將馬哈迪比喻為飛躍許多大洋的鵬鳥，有權在沙灘上休息放鬆。

只不過，在馬來西亞政壇興風作浪數十年的馬哈迪，恐怕不認為自己該休息了，仍積極運作在國會提不信任案。