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黑鷹生還將領自述失事瞬間：殘破機殼裡虛實難辨的灰黑

土國無人機助陣 敘反抗軍扳回戰局

台灣醒報 / 記者呂翔禾╱台北報導
土耳其的無人機雖然讓反抗軍戰況有利，但在跟俄國有默契下，土耳其不會真正擊潰敘利亞政府。（Photo by U.S Air Force）
土耳其的無人機雖然讓反抗軍戰況有利，但在跟俄國有默契下，土耳其不會真正擊潰敘利亞政府。（Photo by U.S Air Force）

敘利亞反抗軍有望打贏政府？土耳其近日在敘利亞內戰中，首次投入無人機參戰，協助敘國反抗軍有效打擊政府軍。不過，半島電視台分析，土耳其並不會助反抗軍推翻敘利亞政府，只會打到一定程度後就停手，為的是將境內敘利亞難民遣送回敘利亞。

政府軍吃足苦頭

根據《半島電視台》報導，敘利亞反抗軍國民軍跟阿薩德政府軍近日在敘利亞西北部大城伊德利卜猛烈交火，雖然敘利亞政府軍有俄國與伊朗支持，但是反抗軍在土耳其的無人機幫助轟炸下，獲得了重大的勝利，將政府軍驅離重要公路M4，並收復了一些城鎮。

《耶路撒冷郵報》提到，土耳其無人機讓敘利亞政府吃足苦頭，據信至少有10名政府的高階軍官遭到無人機轟炸喪生。另外，俄國曖昧的態度也讓敘利亞政府軍陷入苦戰，《半島》提到，不只伊朗境內有媒體批評俄國在敘利亞置阿薩德、伊朗軍於不顧，連叛軍前線指揮官都表示，俄國大砲跟特種部隊的出現頻率已降低。

土國意在遣返難民

雖然土耳其跟俄國在敘利亞內戰是對立方，但俄國逐漸開始萌生退意。俄國中東專家薩曼涅夫表示，普丁表面上還是支持敘利亞，因此禁止土耳其空軍駕駛戰機入境敘利亞領空，但無人機卻不在此限，再加上普丁與土耳其總理艾爾段私下協議，同意艾爾段將敘利亞難民遣返。

因此，土耳其的無人機並不是為了幫反抗軍推翻敘國政府，只是為了反抗軍收回部分領地後，將土耳其境內的敘利亞難民遣返。到頭來，敘利亞內戰始終是代理人的戰爭，大國角力下的棋子。

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