塔利班重啟戰火 阿國和平遙遙無期

好不容易盼來的和平又將化為烏有！阿富汗叛軍塔利班近日表態，由於政府拒絕和平協議中，釋放戰俘條款，因此他們將重啟戰火，這也讓之前的和平協議回歸原點。塔利班之亂在阿富汗延燒已久，如果無法解決，除了當地再陷入戰亂外，也讓極欲從阿國撤軍的美國非常頭痛。

戰俘釋放遭拒

根據《英國廣播電台》報導，塔利班的發言人穆加賀德抱怨，阿富汗總統甘尼不願意執行和平協議中，釋放5000名塔利班戰俘的要求，因此將會重啟攻擊阿富汗國軍，但他聲稱不會波及到國際軍隊。而總統甘尼也反嗆塔利班索求無度，一次釋放5000人實在太多。

美國和塔利班長年來經過多次協商，曾有過停戰協議但塔利班常毀約，塔利班方面則堅持美國或阿富汗也沒有遵守和平協議。如果這次和平協議通過，美國跟北約盟軍將會在14個月內撤出阿富汗。美國駐阿富汗指揮官米勒便警告塔利班，美國很重視這次協議，勸塔利班不要輕舉妄動。

沒撤軍恐影響選情

目前美國仍有12000名美軍駐在阿富汗，美國總統川普2016年競選的主要政見之一就是從阿富汗撤軍，他近日向美國民眾承諾，會在5月前將5千人撤回美國，未來還要跟塔利班的領導人會面。

2020年美國將迎來總統大選，川普急著兌現政見，如果塔利班將持續開火的話，對於身陷阿富汗戰爭泥淖、急欲抽身的美軍來說是件壞消息，也為川普接下來的美國大選增添了變數。

知名期刊《外交政策》則批評，塔利班骨子裡就是想要建立傳統、封閉的伊斯蘭神學國家，後續和平協議的執行中，也要安排塔利班跟阿富汗現有政府的權利如何分配，然後也會牽扯到是否要將憲法伊斯蘭化的議題，如果讓塔利班得逞，阿富汗將會重現阿富汗戰爭前，恐怖、保守的極權統治。

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