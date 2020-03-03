大馬央行跟進降息1碼 利率降至2.5%近十年最低
馬來西亞央行3日宣布降息1碼，跟進其他央行加碼刺激力道，以因應新冠疫情對經濟成長帶來的衝擊。
馬來西亞央行將隔夜政策利率調降1碼至2.5%，為今年第二次調降利率，利率降至2010年7月來最低。在24名受訪經濟學家中，有15人預期降息1碼。數小時前，澳洲央行也宣布降息1碼，印尼則在一天前調降銀行準備金率。
大馬央行發布聲明說，降息「是要提供更寬鬆的貨幣環境，在物價穩定之際支撐預期改善的經濟成長」。馬國政府上周也推出200億馬元（48億美元）的財政刺激方案以因應疫情的影響。
馬來西亞央行表示，首季經濟成長將受疫情影響，尤其是旅遊業和製造業，「儘管預期下半年國內成長將逐步改善，但存在重大的下滑風險，主要是由於COVID-19疫情不斷演變且延長影響，而且商品相關產業持續疲軟」。
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