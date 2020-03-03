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幾內亞比索雙總統 權力衝突釀爭端

台灣醒報 / 記者施凱文╱台北報導
幾內亞比索代理總統卡薩瑪宣佈，為免國家陷入動盪及保護家人的人身安全，將辭去代理總統一職。（photo by Twitter）
幾內亞比索代理總統卡薩瑪宣佈，為免國家陷入動盪及保護家人的人身安全，將辭去代理總統一職。（photo by Twitter）

內戰一觸即發，幾內亞比索總統卡薩瑪宣佈辭職！經由國會推舉成為代理總統的卡薩瑪與總統大選中獲勝的前將領恩波洛日前分別宣誓就任，雙方的武裝支持者分別佔據政府機構表達支持之意。但卡薩瑪僅就職1天即表示，因家人生命安全受到威脅以及避免國家陷入動盪，將辭去總統一職。

總統鬧雙胞

根據《BBC》報導，幾內亞比索在去年12月的總統大選結束後，國內產生2名總統及2名總理，日前雙方分別在各自人馬擁戴下宣誓上任，使得國家政局陷入動盪。

國內的重要行政機構分別被雙方的武裝支持者佔領，包括法院、財政部等，種種亂象導致國內早已委萎靡不振的經濟陷入慘況，嚴重影響區域經濟發展，目前ECOWAS西非國家經濟共同體已介入調停。眼看軍事衝突一觸即發，卡薩瑪3日宣佈，為避免國家動盪、爆發內戰，他決定「辭去總統一職。」

「我對於現在國家的情勢感到非常不安，我的家人也受到極大的安全威脅。」身為代理總統的卡薩瑪是前議長，雖未參與去年的總統大選，但由國會發起臨時動議推舉其為代理總統。而遭國會指控選舉舞弊、但驚險獲勝的前將領恩波洛也在國家選委會的支持下宣誓就職，2人則有各自的總理。

動盪不斷經濟慘

據《商業內幕》報導，幾內亞比索於1974年從葡萄牙獨立以來，國內政局動盪不安，至今已發生過9次政變。

即便選委會一再確認總統大選獲勝者為恩巴洛，長期為國會大黨的「PAIGC幾內亞和維德角非洲獨立黨」仍不願承認其身份，並以其人數優勢強力支持代理總統卡薩瑪及總理葛梅斯繼續執政。西非國家經濟共同體則發出聲明呼籲：「雙方應立即和談，重整國家秩序。」

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