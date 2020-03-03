一生被他們迫害！今天她成為與神學士談判的唯二女性

現任阿富汗國民議會副主席的法力亞．古菲（Fawzia Koofi）一生受到神學士組織的迫害。當醫生是她童年時的夢想，但她的學醫之路因神學士在1990年代占領阿富汗而告終；她的丈夫被神學士監禁；她甚至在踏入政壇後被神學士追殺。然而，今天她成為與神學士談判桌上的唯二女性。

古菲說，「我不畏縮，對我來說最重要的是保持堅定。我代表著阿富汗的女性」。

英國廣播公司（BBC）報導，去年這個時候，古菲與另一名女性、人權工作者賈法力（Laila Jafari）在莫斯科與70名男性共同談判。談判桌一側是神學士成員，另一側則為阿富汗的政治人物和其他代表，皆為男性。

古菲告訴神學士，「阿富汗現在代表不同的觀點，這個國家不受單一意識形態束縛」。身為一個神學士的迫害者，古菲直接與神學士表達女性的權利，表示更多女性應該包含在和平進程中。

神學士在1996年至2001年掌控阿富汗，禁止女性接受教育以及工作，並且實施神學士嚴厲版的伊斯蘭教法，包括丟石頭及鞭打致死。

神學士回應古菲表示，女性可以擔任總理但不能擔任總統、女性不能當法官、女性可以在伊斯蘭教以及阿富汗文化規範下工作並且接受教育。

對於古菲來說這就是問題的癥結點。伊斯蘭教只有一本經書，不過，仍有許多不同神學意識形態。

古菲說，「大家都渴望和平。我們在戰爭中出生、成長。我們這一代和下一代沒有人知道和平為何」。她說，「和平意味著有尊嚴、正義、自由活著的能力。民主沒有別的替代方案」。

古菲說，「女性已經失去太多了，我們還能失去什麼？」