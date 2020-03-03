以色列1年3度大選 內唐亞胡勝利

以色列總理內唐亞胡（Benjamin Netanyahu）在2日以國大選中宣布勝選。根據以色列三家公司做的出口民調，內唐亞胡的右翼聯合黨（Likud Party）估計取得國會120席次中的36至37席次，這與9月大選結果相比有明顯進步，但右翼聯盟要組成新政府還差一席。

這場大選是以色列一年內第三次大選。去年4月和9月因各政黨皆無法取得多數席次而導致政治僵局。

聯合黨的主要對手為由前軍事將領甘茨（Benny Gantz）領導中間派的藍白聯盟（Blue and White），出口民調顯示該政黨將取得32或33席次。

內唐亞胡於出口民調過後在推特上表示，「謝謝，這是以色列莫大的勝利」。

出口民調估計聯合黨及其右翼同盟，包括極端正統教派政黨，總共將取得60席次，距離多數席次僅有一席之差。

聯合黨在聲明中表示，內唐亞胡已和所有右翼政黨領袖對話，「同意盡快組成一個強大的以色列政府」。

藍白聯盟、中間偏左的同盟以及阿拉伯聯盟政黨（The Joint Arab List），預估將拿下52至54席。

世俗派、民族主義政黨以色列家園黨（Yisrael Beiteinu），預估將獲得6至8席。在去年4月和9月的大選後，以色列家園黨成為關鍵角色。

以色列家園黨（Yisrael Beiteinu）領袖李柏曼在內唐亞胡任內曾擔任過國防部長，他的支持將會讓聯合黨輕易取得61席次。

不過，李柏曼在9月大選過後表示，只會加入全國團結的政府，排除與內唐亞胡同盟的極端正統教派政黨以及支持甘茨的阿拉伯聯盟政黨合作的可能性。李柏曼在出口民調公布後表示：「現在只能靜待結果，到時再進行情勢評估」。