聽新聞
test
0:00 / 0:00

以色列1年3度大選 內唐亞胡勝利

聯合報 / 編譯胡夢瑋／即時報導
以色列總理內唐亞胡。法新社
以色列總理內唐亞胡。法新社

以色列總理內唐亞胡（Benjamin Netanyahu）在2日以國大選中宣布勝選。根據以色列三家公司做的出口民調，內唐亞胡的右翼聯合黨（Likud Party）估計取得國會120席次中的36至37席次，這與9月大選結果相比有明顯進步，但右翼聯盟要組成新政府還差一席。

這場大選是以色列一年內第三次大選。去年4月和9月因各政黨皆無法取得多數席次而導致政治僵局。

聯合黨的主要對手為由前軍事將領甘茨（Benny Gantz）領導中間派的藍白聯盟（Blue and White），出口民調顯示該政黨將取得32或33席次。

內唐亞胡於出口民調過後在推特上表示，「謝謝，這是以色列莫大的勝利」。

出口民調估計聯合黨及其右翼同盟，包括極端正統教派政黨，總共將取得60席次，距離多數席次僅有一席之差。

聯合黨在聲明中表示，內唐亞胡已和所有右翼政黨領袖對話，「同意盡快組成一個強大的以色列政府」。

藍白聯盟、中間偏左的同盟以及阿拉伯聯盟政黨（The Joint Arab List），預估將拿下52至54席。

世俗派、民族主義政黨以色列家園黨（Yisrael Beiteinu），預估將獲得6至8席。在去年4月和9月的大選後，以色列家園黨成為關鍵角色。

以色列家園黨（Yisrael Beiteinu）領袖李柏曼在內唐亞胡任內曾擔任過國防部長，他的支持將會讓聯合黨輕易取得61席次。

不過，李柏曼在9月大選過後表示，只會加入全國團結的政府，排除與內唐亞胡同盟的極端正統教派政黨以及支持甘茨的阿拉伯聯盟政黨合作的可能性。李柏曼在出口民調公布後表示：「現在只能靜待結果，到時再進行情勢評估」。

以色列 民調 國防部

延伸閱讀

以色列團回台走一般通道 指揮中心：研判風險較低

不到1年選了3次…以色列大選 尼坦雅胡宣布勝選

以色列團遭遣返／全額退費？須旅行社點頭

11台人以色列旅遊喊卡 外交部協調土耳其航空助返國

相關新聞

韓國口罩之亂 文在寅要求全力支援增產

韓國2019年冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情延燒，防疫必需品之一的口罩也供不應求，韓國總統文在寅今天要求...

以色列1年3度大選 內唐亞胡勝利

以色列總理內唐亞胡（Benjamin Netanyahu）在2日以國大選中宣布勝選。根據以色列三家公司做的出口民調，內唐...

不到1年選了3次…以色列大選 尼坦雅胡宣布勝選

以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）今天宣布贏得不到1年以來的第3次大選。出口民調顯示，他只差1席...

難纏的感冒病毒感染全球人口 至少殺死二千萬人

另一類在未來仍對人類有著重要性（至少有此潛力）的流行病，最佳例子莫過於1918年至1919年間的流行性感冒。流行性感冒存在的時間已經相當長久了，而且它的流傳之快，引發的免疫期效之短，以及這類病毒的不穩定程度，都非常明顯。

兩中國人涉北韓駭客行動洗錢 美財政部祭制裁

美國財政部今天制裁兩名中國公民，指控他們在2018年與北韓有關的網路攻擊中竊取加密貨幣，洗錢超過1億美元（約新台幣29....

鬱悶的官僚菁英：日本防疫災難中的「政官鬥爭」

過往日本的官僚給人強烈的「菁英」印象，即便日本在二戰終戰後，一片荒蕪的狀態下，能在短短的十幾年便完全復興，並維持了數十年的「日本神話」；但度過了一段承平許久的日子，從311的福島核災到現在的武漢肺炎，卻盡顯官僚應對能力的失敗，這種落差讓不少人失望感嘆...

沉寂三個月 北韓今年首試射

路透報導，南韓聯合參謀本部表示，北韓二日在東部元山附近朝日本海發射兩枚短程彈道飛彈。這是北韓三個月來首次試射飛彈，也是今...

土國警告歐盟：難民達數百萬

土耳其總統厄多安二日表示，土國將不再執行二○一六年和歐盟達成的防止難民進入歐洲協議，他警告說，很快會有「數百萬」難民和移...

慕尤丁直播演說 強調自己任首相為救國

馬來西亞新任首相慕尤丁強調，自己並不是叛徒，並表示會願意接任首相，純粹抱著救國的目的，以挽救馬來西亞這次的政治鬥爭危機

評論／土耳其開門放難民 歐盟束手乾著急

四年裡，歐盟依賴土耳其，將之視為阻擋難民和其他移民的守門人。現在，土耳其總統埃爾多安將他一再發出的威脅付諸實施。土耳其把庇護申請人和移民直接送至與歐盟成員國希臘和保加利亞接壤的邊界線。

菲律賓挾持約30名人質槍手投降

法新社報導，菲律賓大馬尼拉地區聖胡安市一家商場發生歹徒挾持人質事件，該商場前警衛持槍和手榴彈挾持約30人，終於在晚上9時...

德內政部長拒和梅克爾握手 因這個原因反被梅克爾稱許

英國BBC報導，德國內政部長賽賀佛在2日的移民政策會議中婉拒和總理梅克爾握手，可能是考慮到新冠肺炎疫情傳播。

熱門新聞

Costco為什麼狂漲10％ 看美民眾世界末日似地搶購便知

跌深反彈 道瓊狂飆近1300點 創史上最大漲點

道瓊狂飆近1,300點創11年來最大漲幅 市場料央行救經濟

退休就破產？70歲以上美國人 過去20年債務暴增543%

美3千萬抗疫邊緣人？這職場文化怎擋瘟疫

像世界末日…加州俄州恐慌性搶購 超市貨架掃蕩一空

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。