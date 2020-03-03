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難纏的感冒病毒感染全球人口 至少殺死二千萬人

聯合新聞網 / 天下文化
在來勢洶洶的新冠肺炎鬧得沸沸揚揚之際，美國又遭到第二波季節性的流行性感冒侵襲。聯邦疾病防治中心估計美國自去年10月以來已有超過1900萬人得流感，有18萬人必須住院治療，約有一萬人喪生。(美聯社)
在來勢洶洶的新冠肺炎鬧得沸沸揚揚之際，美國又遭到第二波季節性的流行性感冒侵襲。聯邦疾病防治中心估計美國自去年10月以來已有超過1900萬人得流感，有18萬人必須住院治療，約有一萬人喪生。(美聯社)

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│專文導讀│

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李尚仁 中研院歷史語言研究所研究員

另一類在未來仍對人類有著重要性（至少有此潛力）的流行病，最佳例子莫過於1918年至1919年間的流行性感冒。流行性感冒存在的時間已經相當長久了，而且它的流傳之快，引發的免疫期效之短，以及這類病毒的不穩定程度，都非常明顯。

1918年至1919年，美國、歐洲及非洲軍隊在法國北部會合，為流行病的現身提供了空前的大好機會。新型的病毒出現了，事後證明，這些新病毒對人類宿主殺傷力非凡。這種病傳遍地球，幾乎感染了全球的人口，並且殺死了二千萬以上的人。當流行性感冒的疫情達到高潮時，醫藥人員及設備幾乎立刻承受超重負擔，而且衛生服務一般也都停擺；但是，由於這類病毒的特殊感染方式，危機很快就過去了，因此只不過數週後，人類又可以開始例行作息，而流行病則快速消失了。

1918 年後，研究人員經過一世代的研究，建立了三種已知的不同病毒株；而且也有能力創造出對付它們的疫苗。然而，問題沒有這麼簡單，因為流感病毒本身很不穩定，每隔一小段時間，就會改變它的化學結構細節。因此，只要出現任何一波廣泛的新流行，研究人員幾乎都可以肯定，引起這次感冒的病毒其改變程度，必定大到足以逃過去年疫苗在人體血液中製造的抗體。

因此，流感病毒的變化，以及其他傳染病原生物的突變，可能性依然很高。例如，1957年時，一場新的「亞洲型」流感病毒在香港出現；但是，它在美國發展到流行病程度之前，對抗這個新病毒的疫苗早已大量製造完成，數量多得足以影響這波流行的發病率和強度。然而，要做到這一點，需要公共衛生管理當局具備敏捷的步法，也需要私人企業毫不遲疑的參與辨識新流感病毒，以及大規模開發並製造疫苗。

（本文出自《瘟疫與人：傳染病對人類歷史的衝擊》，本文作者麥克尼爾、譯者：楊玉齡，未經同意禁止轉載。）
（本文出自《瘟疫與人：傳染病對人類歷史的衝擊》，本文作者麥克尼爾、譯者：楊玉齡，未經同意禁止轉載。）
即使沒有突變，大自然裡也永遠有可能出現下列情況：某些原本名不見經傳的寄生物，突然逸出熟悉的生態區位，而使得遍及地球的密集人口，又遭到另一波全新、毀滅性的死亡災難。例如，近年霍亂在印度及東南亞暴發，就是因為一種原產於印尼蘇拉威西島的新型弧菌，在孟加拉境內及周遭幾乎所有「典型」霍亂弧菌起源的地區，成功的取代了原先的霍亂弧菌。關於這類無法預知的生物波動，還有另一樁近代發生的例子，包括發生在奈及利亞的拉薩熱，以及發生在烏干達的歐尼恩熱病的神祕起落，這些在第3 章曾經提過。

第三項可能會發生的糟糕結果，在於為了癱瘓敵國人民而進行的生物戰研究，在散播致命病原生物於敵方時，有可能會為部分地區（或是全世界）釀成流行病大災難。

除了這些可以想像的災難之外，很顯然，人類還是必須固守在食物鏈裡限定好的位置上。過去一百五十年來，由於公共衛生策略的成功，造就了人類數目激增，對於糧食供應也造成了壓力。其他肇因於人口增加所產生的壓力，也以各種方式展現出來—不只是流行病學，也包括社會學、心理學甚至政治學。

肉眼看不見的微寄生攻擊

科技和知識，雖然曾大大的為多數人扭轉了疾病的自然發生過程，但卻從來沒有（而且就事物本質來看，也永遠不可能）把人類從古老的位置上解放出來，這個位置正是介於「肉眼看不見的微寄生攻擊」以及「由某些人對其他同類進行的巨寄生」之間。

當然，古早年代的單純兩極分法，也就是把人類社會簡單分為糧食生產者，以及倚賴前者維生的人的這種方法，早已深深改變了。這是因為發展出科學化的農業，而且糧食生產者如今也能由其他不直接生產糧食的人那兒，得到其他類型的服務。話雖如此，如何調適生產者與消費者關係的老問題，卻依然以複雜的方式存在，即使是在這機械化以及官僚化的時代。

當然，從來沒有任何長久、穩定的模式，能夠確保這個世界對抗地方性（假使不是全球性）的毀滅性巨寄生的擴張。一次世界大戰及二次世界大戰，全都導致地方性的毀滅；而且戰爭或革命儘管目的各有不同，都可能如同以往般，再次造成世上眾多人口的饑饉與死亡。

從另一方面看，人口數目的激增，其實反倒確定了糧食供應與人類饑餓之間，所存在的餘裕將會快速消失，使得應付異常危機的緩衝時間愈來愈短。危機一旦真的發生，醫生、農夫、行政人員以及所有維持現代社會物品暨服務通路的技術，都會是維持現存人口數目的關鍵因素。

回顧過去這幾世紀以來奇特非凡的紀錄，沒有人敢篤定的說，未來不會發生意想不到的突破，擴張到目前無法想像的範圍。假以時日，生育控制也許會追上死亡控制。某種類似人數與資源間的穩定平衡關係，可能會自我界定出來。但是就目前及不久的將來而言，很顯然，人類依舊處於地球上已知的生態變動中，最劇烈也最特異的階段。因此在不久的將來，正如人類的過去般，微寄生與巨寄生間現存的平衡中，出現的不會是穩定性，而會是一系列的劇烈變遷和突兀的振盪。

想了解等在我們前方的東西，就像要了解我們過去所經歷的東西般，絕對不能忽視傳染病所扮演的角色。我們能改變巧思、知識以及整合組織，但是不能消除人類容易遭受寄生物侵入的特性。傳染病在歷史上出現的年代早於人類，未來也將會和人類天長地久的共存，而且，它也一定會和從前一樣，是人類歷史中的基本參數以及決定因子。

（本文出自《瘟疫與人：傳染病對人類歷史的衝擊》，本文作者麥克尼爾、譯者：楊玉齡，未經同意禁止轉載。）

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