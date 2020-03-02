新冠肺炎疫情惡化 這家航空公司延長無薪假、減薪50%

在全球新冠肺炎疫情惡化致使旅遊需求銳減之際，韓亞航空2日要求員工本月延長無薪假，並調降主管薪水，減幅最高達50%。

韓亞航空共有10,500名員工，上月輪流休十天無薪假，以節省公司成本，避免嚴重虧損。該公司也調降主管和經理人的薪資達四成。

韓亞航空發表聲明說，本月將擴大自救措施，要求員工3月至少放十天無薪假，同時將主管薪資砍半，只有執行長及經理職不在薪資大砍50%的行列。

隨著南韓新冠肺炎疫情大爆發，愈來愈多國家禁止來自南韓的旅客入境，或對其實施入境限制，致使韓亞航空計劃到4月中前停飛更多亞洲航線。韓亞航空飛往中國大陸的航班，已從原先的26條航線共204班航班，減至14條航線共53班航班。

截至1日為止，南韓共有3,736名新冠肺炎確診案例，導致22人死亡。