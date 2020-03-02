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評論／土耳其開門放難民 歐盟束手乾著急

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四年裡，歐盟依賴土耳其，將之視為阻擋難民和其他移民的守門人。現在，土耳其總統埃爾多安將他一再發出的威脅付諸實施。土耳其把庇護申請人和移民直接送至與歐盟成員國希臘和保加利亞接壤的邊界線。

土耳其威權主義者埃爾多安廢除了常被稱為"難民交易"的那份簽署於2016年3月的關於回收難民及移民的共同聲明。由此，他實行了一種以難民和移民為代價的政策。眼下，難民和移民們不得不在邊界線上撐著。這位在某些外交領域處於困境的土耳其總統到底想借此達到什麼目的，人們不清楚。然而，他以這種脅迫方式想必很難達成一種更好的"交易"。

的確，土耳其收容了360萬敘利亞戰爭難民。而鑑於敘利亞的伊德利卜（Idlib）地區短期內可能會有數十萬人出逃土耳其，人們可以理解，土耳其會要求獲得更多幫助，並為"移民壓力"尋求閥門。

歐盟沒有備份方案

那麼，歐洲人呢？要求舉行歐盟外長和內政部長特別會議、增加歐洲邊境保護局人手的急切呼聲不過是一種虛偽作態。四年來，歐盟領導人完全知道，和土耳其達成的那份協議只是一種暫時的和不可靠的解決辦法。

歐盟委員會曾多次啟動程序，試圖在歐盟實行一種更完備的庇護制度、在成員國中公平分配來自敘利亞、阿富汗、伊朗和眾多非洲國家的難民。相關努力因成員國的反對而一再失敗。反對之聲並非僅僅來自波蘭、匈牙利、奧地利或意大利。在眾多歐盟國家，右翼以及右翼民粹主義的反對派地位穩固，他們拒絕本國接收難民，更拒絕移民永久居留。

歐盟從未能切實落實過與土耳其的"難民交易"。在希臘，2016年達成、本該在數天或數周內辦完的程序無限延長。希臘和歐盟當局未能好好加以組織。莫裡亞（Moria）難民營等地呈現的令人震驚的狀況便是其後果。或者，當局是有意制造這些圖像，以對潛在的移民起到以儆效尤之效？

歐盟曾信賴土耳其。現在，它沒有備份方案。關閉希臘和保加利亞邊界實是無奈之舉，試圖阻擋難民和移民，而這種做法在遠景上不會成功。根據難民公約和歐盟共同的庇護程序法，入境者有權獲得個案審理，確定其是需要保護的難民還是移民。若是前者，不能被輕易遣返，並且，也不能被遣送回他們可能會遭受迫害的國家。

團結和權利的終結

2015/16年，大批難民和其他移民經由巴爾干路線和地中海湧入中歐，在有了這樣的經歷後，歐盟本欲建立起一種審核及分配體系，以應對這樣的"浪潮"。然而， 這樣的體系並不存在。現在怎麼辦？建牆（柵欄已經有啦）？關閉歐盟內部邊界？退出聯合國難民公約？

讓人擔心的是，多數歐盟成員國會贊同實施一種強硬路線，讓邊境國家--希臘、保加利亞、克羅地亞、斯洛文尼亞、匈牙利、奧地利、馬耳他、西班牙和意大利--承擔實施責任。再見了，歐洲團結！再見了，國際法！再見了，仁愛之心！

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