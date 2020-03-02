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北韓沉寂三月 今年首度試射飛彈

聯合報 / 編譯羅方妤／即時報導
北韓2日試射2枚短程彈道飛彈，是今年首度試射。（美聯社）
北韓2日試射2枚短程彈道飛彈，是今年首度試射。（美聯社）

路透報導，南韓聯合參謀本部表示，北韓2日在東部元山附近朝日本海（南韓稱東海）發射2枚短程彈道飛彈。這是北韓3個月來首次試射飛彈，也是今年首見。

南韓官員表示，飛彈從東部元山附近飛行了240公里，高度達35公里，北韓過去曾多次從該地試射飛彈。

南韓官員說，北韓似乎持續進行最高領導人金正恩2月28日視察的射擊演習，因此可能還會繼續試射，南韓當局正持續監測。

日本防衛省相關人士表示，得到北韓發射疑似彈道飛彈的情報；至於對日本有無影響，防衛省正在持續蒐集情報。

北韓上次是在去年11月28日試射「超大型多管火箭系統」，本月2日是今年首度試射飛彈。

南韓青瓦台表示，國家安保室室長鄭義溶為此和各部部長召開緊急視訊會議，「部長們對於北韓時隔3個月又重新開始試射短程飛行體表達強烈關切。這種行為無益於緩解朝鮮半島緊張局勢，他們敦促北韓停止這種舉動。」

首爾慶南大學教授、南韓前海軍軍官金東燁（音譯）表示，這次試射「目的可能是向北韓人民展示自衛能力，以支持金正恩的經濟發展運動，並提高軍人士氣」。

南韓和美國已因新冠肺炎疫情，無限期延後兩國聯合軍演。

北韓去年共發射13次包括短程彈道飛彈在內的飛行體，10月又從東部的元山海域時隔3年發射潛射彈道飛彈（ＳＬＢＭ）。

北韓最高領導人金正恩上月28日視察軍事演習。（美聯社）
北韓最高領導人金正恩上月28日視察軍事演習。（美聯社）

彈道飛彈 北韓 南韓

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