南韓改變策略 加強治療年長與有慢性病的新冠患者
南韓疾病管理本部2日說，今後將著重積極治療年長與有慢性病的新冠肺炎患者，因為這兩類人的病情比較可能變嚴重。
疾病管理本部主任鄭銀敬說：「超過八成的新冠肺炎患者病情並不嚴重，可以完全治癒，不過，年長和有慢性病的患者可能演變為重病甚至死亡，需要更積極的治療。」
根據疾病管理本部發布的新版指南，大多數新冠肺炎患者將得到支持性、意在緩解症狀的照顧，重症患者可能就需要住院和機械式呼吸輔助等特別照顧。
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