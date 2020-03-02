以國人民反種族歧視 組閣恐陷僵局

以色列人民開始受不了種族主義！以色列2日迎來延宕1年之久的大選，這次選戰雖然主打反阿拉伯，但選民卻逐漸不買帳，導致主流政黨支持度都下降，左右派都找不到到夠多盟友形成政府，雙方幾乎不可能合作，其他盟友席次也不夠組閣。以色列選舉從2019年4月拖到現在，仍然無法完美收場。

種族主義吸票

根據《半島電視台》報導，以色列選舉從2019年4月拖到現在，仍然無法完美收場，2日將迎來1年內的第3次投票。前兩次分別由納坦雅胡領導的聯合黨跟藍白聯盟的甘茲獲得組閣權，但雙方都沒有辦法在期限內組閣，也讓以色列從去年到現在快1年沒有中央政府。原本跟阿拉伯聯盟共組聯盟的甘茲也開始轉換態度。

這反而讓許多崇尚猶太復國主義的人不悅，認為左、右派已沒有任何區別，都在用種族主義吸引猶太選票，導致以色列變成更分裂的國家。當地政評員分析，許多原本支持左派活力黨、工黨與藍白聯盟的選票將會轉移至阿拉伯聯盟，該聯盟可望在這次選舉中獲得14席，比前幾次都還要多。

組閣施政恐陷僵局

根據美國《NPR》報導，以色列的政局目前陷入無法動彈的泥淖。兩大聯盟不願意政治妥協，但都找不到足夠席次以組成多數內閣。如果藍白聯盟放棄過往的阿拉伯盟友的話，更不可能獲得足夠的組閣席次。更令人擔心的則是以國國內的反阿情緒，根據調查顯示，有1半的以色列人希望把以國巴裔的國民趕出去。

【更多精采內容，詳見 】