敘利亞內戰升溫 逾萬難民逃往歐盟

敘利亞易德利卜省的「終局之戰」再度升溫，萬名難民被當作外交籌碼？敘利亞政府軍為了收復叛軍的最後據點，近來持續升級攻擊力道，上週一次針對易德利卜省的空襲更是造成34名土耳其士兵死亡，支持叛軍的土耳其隨後宣佈開放與希臘的邊境，然因希臘強硬拒收，造成超過萬名難民滯留在邊境。外界認為，土耳其此舉是為了向歐盟施壓，希望取得在敘利亞內戰的支持。

土耳其開放歐盟邊境

根據《半島電視台》的報導，土耳其2日在易德利卜省上空擊下兩架政府軍的SU-24戰機，國防部也宣布正式啟動「春之盾行動」，將對敘利亞發動全面性的軍事行動。敘利亞1 日才宣佈關閉敘北領空，並持續在易德利卜省清掃叛軍的軍事行動。

《華盛頓郵報》的報導指出，隨著戰情再度升溫，土耳其日前一改先前立場，宣佈解禁邊境限制，開放境內難民逃往歐盟，伊斯坦堡甚至出現大量的臨時接駁車，把數百名難民送往歐盟邊境。外界認為，這次門戶開放的決策，是在敘利亞內戰逐漸居於下風的土耳其尋求歐盟支持的手段。

希臘態度強硬

根據《德國之聲》的報導，土耳其開放門戶的決定，讓首當其衝的希臘全力戒備，提防非法越境的難民。土耳其總統厄多安上週六（29日）稱已有1萬8千名難民跨過邊境，當天也傳出希臘警方在邊境用催淚瓦斯驅逐難民。目前希臘的難民營早已人滿為患，有超過1萬9千名難民落腳在僅能容納2840人的營區。

歐盟也對土耳其開放歐盟邊境一事表達關切，執委會主席馮德萊恩表示，「我們現階段的優先要務，就是確保希臘和保加利亞等國能得到全力支援，而我們已經準備好給予協助，包括在邊境的歐洲國際邊界管理署。」

21世紀最大的人道浩劫

根據聯合國的統計，近期敘利亞西北的激烈戰情，已造成近百萬名平民流離失所，其中多數為婦女及小孩。聯合國人道事務與緊急援助副秘書長洛柯克形容，敘利亞當前的處境是「21世紀最大的人道浩劫」，並呼籲各方應即刻停火。

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