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疫情危急時法總理硬推退休金改革 民眾怒上街頭
法國總理菲利普（Edouard Philippe）2月29日援引憲法條款，表示不需要國會辯論即可通過退休改革草案，為政局增添不穩定因素，民眾甚至不顧新冠肺炎疫情，到國民議會前抗議。
菲力普出其不意在國民議會中宣布，將援引法國憲法第49.3條「政府責任承擔」，讓飽受爭議的退休改革統一制草案，在不用國會辯論的程序下加速通過。根據法條，議員有24小時的時間提出「不信任動議」，並可以在接下來的48小時內對此進行辯論。
若動議通過，則草案退回、政府解散；若動議失敗，則草案順利通過，不需再經過國民議會表決。此舉引發法國民眾不滿，當晚已有近千名民眾不畏疫情聚集在國民議會前抗議，認為政府在危機時刻企圖強渡關山，行為可議。
為了防堵疫情擴散，法國政府2月29日宣布數項防疫措施，其中包括禁止在密閉空間舉行超過5000人的集會活動，原訂1日舉辦的巴黎半程馬拉松也緊急喊卡。法國衛生部公衛署長沙羅孟（Jerome Salomon）1日表示，境內確診增至130例，目前2人染病不治。
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