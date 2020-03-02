快訊

南韓新冠肺炎確診半數和新天地教會有關 教主下跪謝罪

陳時中認證！這些「地方」都很危險 避免前往

義大利累計34死 教宗爆感冒缺席年度避靜靈修

世界日報 / 編譯中心╱綜合1日電

義大利1日因疫情死亡人數再增加5人，累計34死，全國1694例確診。此外，中歐捷克、加勒比海多明尼加都出現首例確診，且患者都與義大利有關。83歲的教宗方濟各感冒決定取消參加為期6日的四旬期避靜靈修（Lenten spiritual retreat）。

路透報導，83歲的教宗方濟各1日向聖伯多祿廣場上的信眾發表談話，是自2月26日被發現咳嗽和打噴嚏後再度公開露面。他發言期間仍咳嗽數次，且似乎有鼻塞，稍晚表示因為感冒決定取消參加為期6日的四旬期避靜靈修（Lenten spiritual retreat），是他自2013年接任教宗以來首次錯過年度避靜靈修。

捷克、多明尼加淪陷 與義大利有關

路透報導，捷克1日首度通報境內3起確診，三名患者近日都曾去過義大利北部，患者分別是兩名捷克人及一名在義大利米蘭讀書的美國學生。多明尼加同日宣布，國內首例確診是62歲的義大利遊客，他在2月22日抵達多明尼加。

西班牙知名作家確診

此外，歐洲地區除了義大利，德國、法國的確診數都已突破100例，法國更有兩人不治。西班牙確診則攀升至79例 ，知名作家賽普維達（Luis Seplveda）驚傳確診，正接受治療。現年70歲的賽普維達在2月18日至23日前往葡萄牙參加Correntes d`Escritas文學獎，返回西班牙後確診。賽普維達1949年出生於智利，是世界上閱讀率最高的西班牙語系作者之一，其作品包含《白鯨莫查迪克》、《蝸牛爬慢慢》、《教海鷗飛行的貓》、《小米、小麥與小墨》等。

澳洲、泰國傳死亡首例

泰國1日宣布首起新冠肺炎死亡案例，一名35歲泰國男子先後得了登革熱及新冠肺炎，治療一個月後死亡，但死前再驗已無新冠肺炎病毒，因此確切死因仍待檢驗。泰國衛生部疾管局表示，泰國至今有42例確診。澳洲同日也出現境內首例死亡，這名78歲男子是郵輪「鑽石公主號」乘客，搭包機回澳後於1日在珀斯一間醫院過世。澳洲累計25例確診。

義大利 新冠肺炎 泰國

延伸閱讀

親還是不親 新冠肺炎帶給歐洲人的另類煩惱

新冠肺炎入侵加勒比海 多明尼加確診首起病例

義大利新冠肺炎疫情再添5死 累計34死1694例確診

新冠肺炎疫情蔓延中歐 捷克首度通報3起確診病例

相關新聞

菲律賓馬尼拉商場槍手挾持30人 一人被槍擊送醫

大馬尼拉地區聖胡安市一家商場今天傳槍擊，一名前警衛持槍和手榴彈挾持約30人，有一人遭射傷，已送醫治療

確診數飆破4000！全球81國家與地區對南韓實施入境管制

韓聯社報導，南韓外交部表示，截止當地時間2日下午3點，禁止南韓公民入境或加強入境管理措施的國家和地區增加至81個。

維吾爾人被迫替知名品牌代工 名單赫見Nike、蘋果

澳洲一份新報告指出，成千上萬來自中國新疆的維吾爾人被迫在全球知名大型企業的代工廠裡工作，工廠名單赫見耐吉公司（Nike）...

義大利累計34死 教宗爆感冒缺席年度避靜靈修

義大利1日因疫情死亡人數再增加5人，累計34死，全國1694例確診。此外，中歐捷克、加勒比海多明尼加都出現首例確診，且患者都與義大利有關。83歲的教宗方濟各感冒決定取消參加為期6日的四旬期避靜靈修（Lenten spiritual retreat）

疫情危急時法總理硬推退休金改革 民眾怒上街頭

法國總理菲利普（Edouard Philippe）2月29日援引憲法條款，表示不需要國會辯論即可通過退休改革草案，為政局增添不穩定因素，民眾甚至不顧新冠肺炎疫情，到國民議會前抗議

慕尤丁就任大馬總理 馬哈迪推不信任動議

馬來西亞土著團結黨主席慕尤丁1日宣誓就任總理，但由馬哈迪領導的希望聯盟拒絕投降。馬哈迪與人民公正黨主席安華計畫在3月9日國會恢復召開後，提呈不信任動議，挑戰慕尤丁任總理合法性

拉美左派式微 烏國右派首度執政

左派天堂烏拉圭最近變天！烏拉圭國家黨黨魁波烏於近日正式就職為烏拉圭總統，終結左派長達15年的統治，也是烏拉圭首次由右派執政。在左派政黨廣泛陣線執政下，物價飛漲、自殺率大幅上升，因此烏拉圭民眾渴求改變，轉為支持右派

影／休園空拍曝光！迪士尼、環球影城 不見人影

為了防止新冠肺炎（COVID-19）疫情擴散，日本兩大旅遊景點東京迪士尼樂園以及大阪環球影城宣布自2月29日起休園。日本...

名為「援疆」實為「勞動」 83國際公司涉及維吾爾人血汗工廠

「澳大利亞戰略政策研究所」發布的最新報告顯示，中國政府自2017年起，便系統性的將至少80000名維吾爾人從新疆轉移到遍布中國9個省份的工廠。 統計顯示，至少有27間工廠參與了這項「強迫勞動」的計劃。

親還是不親 新冠肺炎帶給歐洲人的另類煩惱

法國總統馬克宏日前到義大利那不勒斯（Naples）參加法義高峰會時，對義大利總理孔蒂（Giuseppe Conte）送上...

土耳其進攻！「春之盾行動」傳轟斃敘利亞政府軍2千兵力

「土軍F-16如入無人之境，敘利亞戰局一夕變天？」為了報復並摧毀敘利亞政府軍的邊境攻勢，土耳其國防部1日清晨正式啟動「春之盾行動」，對敘利亞發動「全面性」的軍事打擊。除了反抗軍的最後據點易德利卜省，土耳其空襲行動更深入阿勒頗省、哈馬省，直接打擊政府軍機場、彈藥庫與後援部隊基地。

希臘阻止難民入歐 警方出動催淚瓦斯

周日 (3月1日) 上午的局勢還算平靜，但到了下午，希臘軍隊和警察巡邏隊使用催淚瓦斯和閃光彈阻止數千名難民入境。此外，他們也用催淚瓦斯和水炮車逼退人群。難民向警察丟擲石頭等雜物，造成一人受傷。

熱門新聞

梅根、哈利驚曝回英國 不讓女王看曾孫

沒人敢搭郵輪...日本有郵輪公司撐不下去 宣布破產重整

25公斤乾冰倒泳池 網紅生日派對玩過頭釀3死悲劇

土耳其不攔了 兩天3.6萬難民湧歐洲

糧食短缺被迫捕食幼子 驚見北極熊叼幼熊屍頭

飛行員恐失業 馬斯克：無人戰鬥機的時代將來臨

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。