義大利累計34死 教宗爆感冒缺席年度避靜靈修

義大利1日因疫情死亡人數再增加5人，累計34死，全國1694例確診。此外，中歐捷克、加勒比海多明尼加都出現首例確診，且患者都與義大利有關。83歲的教宗方濟各感冒決定取消參加為期6日的四旬期避靜靈修（Lenten spiritual retreat）。

路透報導，83歲的教宗方濟各1日向聖伯多祿廣場上的信眾發表談話，是自2月26日被發現咳嗽和打噴嚏後再度公開露面。他發言期間仍咳嗽數次，且似乎有鼻塞，稍晚表示因為感冒決定取消參加為期6日的四旬期避靜靈修（Lenten spiritual retreat），是他自2013年接任教宗以來首次錯過年度避靜靈修。

捷克、多明尼加淪陷 與義大利有關

路透報導，捷克1日首度通報境內3起確診，三名患者近日都曾去過義大利北部，患者分別是兩名捷克人及一名在義大利米蘭讀書的美國學生。多明尼加同日宣布，國內首例確診是62歲的義大利遊客，他在2月22日抵達多明尼加。

西班牙知名作家確診

此外，歐洲地區除了義大利，德國、法國的確診數都已突破100例，法國更有兩人不治。西班牙確診則攀升至79例 ，知名作家賽普維達（Luis Seplveda）驚傳確診，正接受治療。現年70歲的賽普維達在2月18日至23日前往葡萄牙參加Correntes d`Escritas文學獎，返回西班牙後確診。賽普維達1949年出生於智利，是世界上閱讀率最高的西班牙語系作者之一，其作品包含《白鯨莫查迪克》、《蝸牛爬慢慢》、《教海鷗飛行的貓》、《小米、小麥與小墨》等。

澳洲、泰國傳死亡首例

泰國1日宣布首起新冠肺炎死亡案例，一名35歲泰國男子先後得了登革熱及新冠肺炎，治療一個月後死亡，但死前再驗已無新冠肺炎病毒，因此確切死因仍待檢驗。泰國衛生部疾管局表示，泰國至今有42例確診。澳洲同日也出現境內首例死亡，這名78歲男子是郵輪「鑽石公主號」乘客，搭包機回澳後於1日在珀斯一間醫院過世。澳洲累計25例確診。