慕尤丁就任大馬總理 馬哈迪推不信任動議

馬來西亞土著團結黨主席慕尤丁1日宣誓就任總理，但由馬哈迪領導的希望聯盟拒絕投降。馬哈迪與人民公正黨主席安華計畫在3月9日國會恢復召開後，提呈不信任動議，挑戰慕尤丁任總理合法性。

72歲的慕尤丁1日在夫人陪同下抵達國家皇宮，於早上10時30分在國家元首蘇丹阿布杜拉沙面前宣誓，成為馬國第八任總理。路透報導，慕尤丁獲得兩年前敗選、因貪汙案形象受創的前執政黨巫統支持，才當上總理。

馬哈迪仍拒絕認輸。他1日宣稱擁有多數國會議員支持，超過國會議席222席的半數。他說：「蘇丹決定不再接見我，任命慕尤丁。所以我沒有機會告訴蘇丹，慕尤丁未獲多數支持。」

他說：「（上次大選的）輸家贏得主政，贏家卻失去籌組政府的權利。這真是非常奇怪的事。」他也表示，如今新政府包含巫統勢力，是否還會積極處理前總理納吉的貪汙案，令人懷疑。

馬哈迪表示，他會要求國會召開緊急會議，檢驗慕尤丁是否掌握多數議席。國會已預定9日開議。

1998年5月馬哈迪上台時，原本表示執政兩年後就會將總理位子交棒給人民公正黨領袖安華。但馬哈迪24日突然辭去總理和土著團結黨主席職位，並退出執政陣營「希望聯盟」，宣稱將結合各黨派籌組大聯合政府。安華隨後宣布將爭取擔任總理，慕尤丁也拉攏各黨建立自己的勢力，最後雖然馬哈迪和安華宣布已重新團結取得多數議員支持，蘇丹仍宣布由慕尤丁出任總理。

馬哈迪特別指出，慕尤丁雖是土著團結黨現任主席，但該黨六位國會議員，包括他自己在內，並不支持慕尤丁出任總理。