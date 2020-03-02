拉美左派式微 烏國右派首度執政

左派天堂烏拉圭最近變天！烏拉圭國家黨黨魁波烏於近日正式就職為烏拉圭總統，終結左派長達15年的統治，也是烏拉圭首次由右派執政。在左派政黨廣泛陣線執政下，物價飛漲、自殺率大幅上升，因此烏拉圭民眾渴求改變，轉為支持右派。

物價飛漲民意盡失

根據《[半島電視台]https://www.aljazeera.com/news/2020/03/uruguay-ushers-conservative-government-15-years-200301183201001.html()》報導，波烏在2019年以37000票之差擊敗前執政黨廣泛陣線候選人馬丁尼茲後，於近日就任烏拉圭總統。在廣泛陣線15年的執政下，烏拉圭的經濟成長有顯著成長，但近年來石油價格飛漲30%，導致物價也水漲船高，也成為壓倒左派執政最後的稻草。

而近期波烏所領導的聯合政府希望能跟美國簽訂自由貿易協定，並改革烏拉圭的財政窘況，削減政府的支出。烏拉圭的負債已佔GDP的4.8%，為30年來最高，但是烏拉圭支持左派、社福政策的中產階級仍非常多，新政預料可能仍會引發反對派後續的抗議。

面臨兩國夾擊挑戰

不過相較於巴西、阿根廷而言，烏拉圭在中南美洲是相對穩定的國家。在巴西、智利等國因為政治紛爭而爆發抗議潮時，烏拉圭人民並未隨之起舞。當地政評員波特奈利表示，烏拉圭民眾雖然投票給波烏，希望改變舊有體系，但是整體國民不喜歡極端暴力，因此抗爭比起其他拉美國家來說非常少。

《路透社》提到，雖然巴西、阿根廷等國都變成右派政府，但是波烏對於巴西總統波洛索那則敬而遠之，也跟反對黨佔在同一陣線，指控波索諾那干預烏拉圭內政，因為他曾公開表態，希望烏拉圭選出跟他「價值相近」的總統。

在隔壁的阿根廷近日由左派總統費南德茲上任的情況下，烏拉圭新政府也面臨兩大國夾擊下的艱難外交處境。

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