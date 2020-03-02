希臘阻止難民入歐 警方出動催淚瓦斯

(德國之聲中文網) 周日 (3月1日) 上午的局勢還算平靜，但到了下午，希臘軍隊和警察巡邏隊使用催淚瓦斯和閃光彈阻止數千名難民入境。此外，他們也用催淚瓦斯和水炮車逼退人群。難民向警察丟擲石頭等雜物，造成一人受傷。

土耳其周五宣布不再阻止難民進入歐洲之後，聯合國說，截至星期六晚上為止，至少有13,000人聚集在土耳其與希臘連接、長達212公裡（125英裡）邊界，其中大多數人來自阿富汗。

希臘的一名政府官員周日（3月1日）表示，從周六晚上到周日早上之間，希臘阻止了近10000名「非法移民」從從土耳其進入歐洲。

希臘國防部副部長史蒂芬尼斯（Alkiviadis Stefanis）向希臘電視台Skai表示：「從周六早上6點到周日上午六點，我們在埃夫羅斯 （Evros）地區阻止了9972名非法入境者。」

與此同時，土耳其則表示超過76000移民已成功越境進入希臘。土耳其內政部長索伊盧（Suleyman Soylu）周日在推特上表示：「已有76358名移民從艾迪尼省（Edirne）離開我國。」

當地人群起反抗

另外一批難民搭乘橡皮艇抵達了希臘萊斯沃斯島（Lesbos），但是當地居民卻阻止他們下船。當地人對著船只上大約50名男女老少大喊「回去土耳其」。

在這之前，確實有移民在周六晚間至周日凌晨之間成功越境進入希臘。德國之聲在希臘的記者從當地發來報道稱：「220名難民登陸希臘萊斯沃斯島（Lesbos），已被帶到當地的一個營地中。」

一位在邊境的男子向德國之聲記者表示："我們從新聞中聽說邊境開放了。現在我們才知道這只是一場政治游戲。"

根據希臘媒體ANA報導，這些當地居民不但大聲辱罵當地的聯合國難民署官員，還有一群當地人用鐵鏈和石塊阻擋警車的路線，阻止警車將剛抵達的難民送到難民營。

法新社攝影師稱，居民還放火焚燒萊斯沃斯島上一個廢棄的移民中心，事發當時據說有約150人聚集。這個移民中心過去是由聯合國難民署運營的。

保加利亞仍然"平靜"

盡管希臘如此動蕩不安，保加利亞仍聲稱目前沒有移民非法從南邊邊境進入保加利亞。保加利亞國防部長卡拉卡撤諾夫（Krasimir Karakachanov）在接受國內官方電台采訪時說，目前情勢平靜。

卡拉卡恰諾夫說，如有必要，現在馬上可以派出多達1100名士兵前往土耳其邊境。他也補充說，保加利亞的邊境受到鐵絲網和熱像儀的良好保護。他也證實了保加利亞總理鮑裡索夫（Boyko Borissov）即將在周一與土耳其總統埃爾多安（Recep Tayyip Erdogan）會面，討論來自敘利亞和土耳其的難民潮。

提升警戒級別

歐盟邊境和海岸警衛局（Frontex）周日表示，預計將有數以萬計的移民試圖進入歐盟，因此他們升高了土耳其邊境的警戒級別，並表示正在安排支持希臘。該邊境控制機構的發言人在向法新社發出的聲明中表示："我們已經將所有和土耳其的邊境警戒級別提升為高級。"這名發言人補充說："我們收到希臘希望得到額外支持的要求。我們已經采取措施向希臘提供技術支持和增派警力。"

張慈/楊威廉/安靜/任琛(法新社、德新社、美聯社、路透社)

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