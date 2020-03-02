快訊

台旅遊團遭「遣返」 同機確診者是鑽石公主號以色列人

沒人敢搭郵輪...日本有郵輪公司撐不下去 宣布破產重整

希臘阻止難民入歐 警方出動催淚瓦斯

德國之聲 / 德國之聲

(德國之聲中文網) 周日 (3月1日) 上午的局勢還算平靜，但到了下午，希臘軍隊和警察巡邏隊使用催淚瓦斯和閃光彈阻止數千名難民入境。此外，他們也用催淚瓦斯和水炮車逼退人群。難民向警察丟擲石頭等雜物，造成一人受傷。

土耳其周五宣布不再阻止難民進入歐洲之後，聯合國說，截至星期六晚上為止，至少有13,000人聚集在土耳其與希臘連接、長達212公裡（125英裡）邊界，其中大多數人來自阿富汗。

希臘的一名政府官員周日（3月1日）表示，從周六晚上到周日早上之間，希臘阻止了近10000名「非法移民」從從土耳其進入歐洲。

希臘國防部副部長史蒂芬尼斯（Alkiviadis Stefanis）向希臘電視台Skai表示：「從周六早上6點到周日上午六點，我們在埃夫羅斯 （Evros）地區阻止了9972名非法入境者。」

與此同時，土耳其則表示超過76000移民已成功越境進入希臘。土耳其內政部長索伊盧（Suleyman Soylu）周日在推特上表示：「已有76358名移民從艾迪尼省（Edirne）離開我國。」

當地人群起反抗

另外一批難民搭乘橡皮艇抵達了希臘萊斯沃斯島（Lesbos），但是當地居民卻阻止他們下船。當地人對著船只上大約50名男女老少大喊「回去土耳其」。

在這之前，確實有移民在周六晚間至周日凌晨之間成功越境進入希臘。德國之聲在希臘的記者從當地發來報道稱：「220名難民登陸希臘萊斯沃斯島（Lesbos），已被帶到當地的一個營地中。」

一位在邊境的男子向德國之聲記者表示："我們從新聞中聽說邊境開放了。現在我們才知道這只是一場政治游戲。"

根據希臘媒體ANA報導，這些當地居民不但大聲辱罵當地的聯合國難民署官員，還有一群當地人用鐵鏈和石塊阻擋警車的路線，阻止警車將剛抵達的難民送到難民營。

法新社攝影師稱，居民還放火焚燒萊斯沃斯島上一個廢棄的移民中心，事發當時據說有約150人聚集。這個移民中心過去是由聯合國難民署運營的。

保加利亞仍然"平靜"

盡管希臘如此動蕩不安，保加利亞仍聲稱目前沒有移民非法從南邊邊境進入保加利亞。保加利亞國防部長卡拉卡撤諾夫（Krasimir Karakachanov）在接受國內官方電台采訪時說，目前情勢平靜。

卡拉卡恰諾夫說，如有必要，現在馬上可以派出多達1100名士兵前往土耳其邊境。他也補充說，保加利亞的邊境受到鐵絲網和熱像儀的良好保護。他也證實了保加利亞總理鮑裡索夫（Boyko Borissov）即將在周一與土耳其總統埃爾多安（Recep Tayyip Erdogan）會面，討論來自敘利亞和土耳其的難民潮。

提升警戒級別

歐盟邊境和海岸警衛局（Frontex）周日表示，預計將有數以萬計的移民試圖進入歐盟，因此他們升高了土耳其邊境的警戒級別，並表示正在安排支持希臘。該邊境控制機構的發言人在向法新社發出的聲明中表示："我們已經將所有和土耳其的邊境警戒級別提升為高級。"這名發言人補充說："我們收到希臘希望得到額外支持的要求。我們已經采取措施向希臘提供技術支持和增派警力。"

張慈/楊威廉/安靜/任琛(法新社、德新社、美聯社、路透社)

本文章由德國之聲授權提供】

相關新聞

希臘阻止難民入歐 警方出動催淚瓦斯

周日 (3月1日) 上午的局勢還算平靜，但到了下午，希臘軍隊和警察巡邏隊使用催淚瓦斯和閃光彈阻止數千名難民入境。此外，他們也用催淚瓦斯和水炮車逼退人群。難民向警察丟擲石頭等雜物，造成一人受傷。

來亂的？北韓今發射兩枚不明飛行物

韓聯社報導，根據南韓聯合參謀本部（JCS），北韓今天從元山市向日本海（南韓稱東海）發射兩枚不明飛行物。

亞洲製造業景氣2月全面急縮 疫情影響迄今最明確證據

日本2月製造業景氣創近四年來最低，可謂新冠肺炎疫情對製造業影響最明確證據。亞洲製造業從南韓、台灣、越南、泰國到馬來西亞都...

誰接大馬總理？慕尤丁就任 馬哈迪拚翻盤

馬來西亞土著團結黨主席慕尤丁一日宣誓就任總理，但由馬哈迪領導的希望聯盟拒絕投降。

土耳其不攔了 兩天3.6萬難民湧歐洲

土耳其不滿歐洲國家讓土耳其單獨因應新一波敘利亞難民危機，上月廿八日起開放邊界，讓難民前往歐洲。土耳其內政部長索魯廿九日說，從西部艾迪尼省離境的移民已達三萬六千多人。

美軍簽署協議 將加速撤出阿富汗

美國與阿富汗民兵組織塔利班（Taliban）2月29日簽署一項歷史性的協議，為終結美軍在阿國長達18年的戰爭鋪路。川普上月29日表示，美軍將自阿富汗撤離，近期內他也會與塔利班的領袖會面。

阿富汗：釋放塔利班囚犯 美國說了不算

美國和塔利班於周六（2月29日）在卡塔爾簽署了一項旨在結束阿富汗戰爭的重要協議。簽署雙方都稱該協議是具有歷史意義的裡程碑，是飽經戰禍的阿富汗實現和平的重要一步。

睦鄰為先 李顯龍祝賀慕尤丁任首相邀訪新加坡

馬來西亞土著團結黨主席慕尤丁今天宣誓成為馬來西亞第8任首相，新加坡總理李顯龍除祝賀外，也邀請慕尤丁訪問新加坡，進一步強化...

土耳其「放行」 希臘全力阻止難民入歐

希臘的一名政府官員周日（3月1日）表示，從周六到周日早上，希臘阻止了近一萬「非法」移民從從土耳其進入歐洲...

土耳其宣布春之盾行動 出兵敘利亞討伐阿塞德

土耳其今天正式宣布對敘利亞展開代號「春之盾行動」的軍事任務。國防部長艾卡指出，這項行動於2月27日展開後，已經「消滅」約...

和美簽協議後塔利班會多國外交官 爭取國際認同

根據阿富汗民兵組織塔利班今天發布聲明，就在他們和美國簽署協議結束阿富汗內戰後數小時，塔利班政治領袖巴拉達已會晤俄羅斯等國...

鑽石公主號全員下船

NHK報導，日本厚生勞動大臣加藤勝信1日在記者會上說，鑽石公主號郵輪所有船員都已下船，包括船長。

熱門新聞

梅根、哈利驚曝回英國 不讓女王看曾孫

25公斤乾冰倒泳池 網紅生日派對玩過頭釀3死悲劇

土耳其不攔了 兩天3.6萬難民湧歐洲

沒人敢搭郵輪...日本有郵輪公司撐不下去 宣布破產重整

日本女大生用「橡皮筋」製作服裝 成品曝光網友全跪

飛行員恐失業 馬斯克：無人戰鬥機的時代將來臨

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。